Aşırı Tuz Tüketimine Dikkat Çekildi

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, başta yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa yol açan aşırı tuz tüketimine dikkat çekmek amacıyla Malatyapark AVM’de stant açarak bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

“Dünya Tuza Dikkat Haftası’ kapsamında açılan stantta, aşırı tuz tüketiminden kaçınılması, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere şişmanlık, şeker hastalığı ve bazı kanser türlerinden korunmak amacıyla tüketilmesi gereken tuz miktarının günlük de 5 gramdan (tepeleme bir çay kaşığı) fazla olmaması gerektiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Biriminin koordinasyonunda, önceki gün Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi önünde, Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından ve Kale Toplum Sağlığı Merkezi’nin organizasyonunda da Kale İzollu İlkokulu bahçesinde Sağlıklı Yaşam Araçları konumlandırılarak halka yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Zübeyda Erdoğan, Başkan Yardımcısı Feyza Danış, Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Tutuk Karagöz ve Halk Sağlığı Başkanlığında görevli uzmanlar stantları ziyaret ederek çalışmalara destek verdi.

(Bülten)