Asırlık Kalpler Aynı Gün Durdu

Malatya’da aynı gün biri 112, diğeri de 103 yaşında olan asırlık iki kişi vefat etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin vefat edenlere ilişkin yayınladığı günlük listeye göre; Akçadağ’ın Kozluca Mahallesi’nde (köyünde) oturan 112 yaşındaki Ayşe Fatma Akgün vefat etti. Akgün’ün yaşlılığa bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar nedeniyle vefat ettiği, cenazesinin köy mezarlığında toprağa verildiği bildirildi.

Aynı gün vefat eden diğer asırlık nine, 103 yaşındaki Fadime Altuntaş oldu. Yaşlılığa bağlı olarak vefat eden Altuntaş’ın cenazesi de Kale İlçe Mezarlığı’nda defnedildi.

Vefatlar, Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarında şöyle yeraldı:

TÜRKİYE’DE DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ..

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014-2016 dönemi hayat tabloları verilerini açıkladı. Buna göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak hesaplandı.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,2 yıl olurken, erkekler için bu süre 61,5 yıl, kadınlar için ise 66,8 yıl oldu.

TÜİK’ten konuya ilişkin şu bülten yayınlandı:

“Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 78 yıldır

Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıldır. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıldır.

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 64,2 yıldır

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,2 yıldır. Erkekler için bu süre 61,5 yıl, kadınlar için ise 66,8 yıldır.

Beklenen yaşam süresi 30 yaşındaki kişiler için 49,6 yıldır

Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,6 yıldır. Erkekler için bu süre 47,1 yıl iken, kadınlarda 52,1 yıldır. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıldır.

Beklenen yaşam süresi 50 yaşındaki kişiler için 30,5 yıldır

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,5 yıldır. Erkekler için bu süre 28,2 yıl iken, kadınlarda 32,7 yıldır.

Beklenen yaşam süresi 65 yaşındaki kişiler için 17,8 yıldır

Ülkemizde, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ise ortalama 17,8 yıldır. Erkekler için bu süre 16,1 yıl iken, kadınlarda 19,3 yıldır. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşaması beklenmektedir.

Hayat tabloları, her yaştaki nüfusun ölümlülük olasılıklarını ve hayatta kalma sürelerini ayrıntılı olarak açıklayan tablolardır. Hayat tabloları, ölümlülük (mortalite) tabloları olarak da bilinmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemize özel hayat tablolarını ilk kez 2013 yılı için Türkiye ve iller düzeyinde, idari kayıtlara dayalı ve resmi olarak dönem hayat tablosu metodolojisi ile 2014 yılında üretmiştir.

Bu bilgiler, 2014-2016 dönemindeki yıllık nüfuslar ve ölüm verileri kullanılarak hesaplanmıştır.”

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- Bülten