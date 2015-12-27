Asker Halayı
Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Söğüt beldesinde gençler, törenle askere uğurlandı.
1990/1. tertip asker adayları, köy meydanında düğün merasimi şeklinde yapılan tüm köyün katıldığı muhteşem törenle uğurlandı. Köylüler, zaman zaman askerlerin söyledikleri türkülerle de duygulu anlar yaşadı.
Askerlerin aileleri, “Evlatlarımızı vatan hizmeti için yolluyoruz. Çok mutluyuz. Ama ayrılık biraz insanı hüzünlendiriyor. Allah, askerlerimize vatani görevlerini yapıp geri dönmelerini nasip eder inşallah” dediler.
Söğüt Belediye Başkanı Mesut Sülü, “Çok mutluyuz. Bunların içinde benim yeğenim de bulunuyor. Kendilerine dönüşlerinde de aynı karşılama törenini yapmayı umuyoruz. Allah yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.
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