Askerden Kutlama
Askeri kışlaların dış duvarına asılan afişlerle vatandaşların bayramı kutlandı.
Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı’na bağlı Çakmak Kışlası’nın giriş nizamiyesinin yanındaki dış duvara “Bayramınız Kutlu Olsun” ifadesinin yer aldığı afiş asıldı.
Malatya’da bayram günlerinde şehir mezarlığına giden yol olması nedeniyle yoğunluğun en fazla olduğu noktalardan birisi olan Çakmak Kışlası’nın duvarına asılan kutlama mesajı vatandaşların ilgisini çekti.
Kışla duvarlarına bayram mesajı afişinin asılmasının bir ilk olduğu öğrenildi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."