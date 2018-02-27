Askere 7 Ton Kayısı Gönderildi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçiklere 7 ton kuru kayısı gönderildi.

Dünya kuru kayısı ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Malatya’dan Mehmetçiklerin ağzının tatlandırılması için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonu ile ihracatçıların ve tüccarların vermiş olduğu katkı ile 7 ton kayısı kamyona yüklenerek Hatay’a doğru yola çıktı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Malatya iş dünyası olarak burada sembolikte olsa bir miktar kayısıyı kahraman türk askerine, Mehmetçiğe gönderme fırsatı oluşturduk. Böyle bir harekat başlattığımızda iş dünyası çok duyarlı davrandı. Ve neticede bizde öncülük ederek bu organizasyonu gerçekleştirdik.” Dedi.

-“Ordumuzun ve başkomutanımızın yanındayız”

Erkoç şunları söyledi, “Türk Ordusunun ne kadar merhametli, ne kadar sivilden yana olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Kahraman Türk ordusu, Türk milleti, her zaman destanlar yazmıştır, bundan sonrada bu destanları yazmaya devam edecek. Bu millet tek yürek, tek vücut olduğu müddetçe hiçbir hani güç, hiçbir dış güç emellerine ulaşamayacaklardır. B u millet bin yıldır bu topraklarda var oldu, bundan sonrada kıyamete kadar bu topraklarda varlığını sürdürecektir. Başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da göstermiş olduğu liderlik, milletin yüreğine su serpmiştir. Biz her zaman ordumuzun ve başkomutanımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. “

Erkoç, kuru kayısı veren ihracatçı ve kayısı tüccarlarına teşekkür etti.

Erkoç ve yönetim kurulu üyelerinin de kuru kayısı kutularını yüklediği kamyon, dualarla yola çıktı.

Bülten