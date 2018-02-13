Askere Destek Ziyareti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir grup genç, Afrin’e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatındaki Mehmetçiğe manevi destek olmak için ilçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Halil Pehlivan’a Türk Bayrağının takdim edildiği ziyarette askerlere Akçadağ’ın meşhur kömbesi de ikram edildi. Grup adına kısa bir konuşma yapan Nuri Gezer, ziyaretteki amaçlarının askerlere moral vermek olduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğin her daim yanında olduklarını söyledi.

İlçe Jandarma Komutanı Halil Pehlivan ise ziyarette duyduğu memnuniyeti belirterek gençlere teşekkür etti.

iha