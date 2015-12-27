Askere mi Gidecek?

Mehmet Ali Ağca’nın avukatı Hacı Ali Özhan, Ağca’nın Pazartesi sabah tahliye olacağını belirterek, Malatya Askerlik Şubesi’nin Ağca’nın 2006 yılında alınan ‘askerliğe elverişli değildir’ raporunu kabul etmediğini söyledi. Özhan, Ağca’nın cezaevinden çıktıktan sonra Askerlik Şubesi’ne alınacağını kaydetti.

Avukat Özhan, Bestekar Sokak’ta düzenlediği basın toplantısında, Mehmet Ali Ağca’nın askere alınmaması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’e çağrıda bulundu. Özhan, Ağca’nın 18 Ocak’ta tahliye olmasına ilişkin savcılık işleminin mahkeme tarafından onaylandığını hatırlatarak, yarın sabah Sincan Cezaevi’nden serbest bırakılacağını ifade etti.

Özhan, Malatya Askerlik Şubesi’nin kendilerine Ağca’nın askerlik şubesine başvurması yönünde bir yazı gönderdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bize gelen yazıda ‘Ağca’nın 18 Ocak 2010 tarihinde serbest bırakıldıktan sonra en yakın askerlik şubesine teslim olmasını arz ederim’ yönünde bir yazı geldi. Bu yazıdan sonra Ankara Askerlik Şubesi’ne giderek dilekçemi verdim. 15 Ocak 2006 tarihli doktor yoluyla askerliğe elverişli olmadığını söyledim. Bu yazının geri çekilirken talep eden yazıyı da verdim. Daha sonra Malatya Askerlik Şubesi’ne durumu bildirdim. Bir yanlışlık olduğu için bu işlemin geri çekilmesini istedim. Saat 5 gibi adliyeye döndüm.

Cumartesi günü büroma döndüğümde askerlik şubesi bana tekrar bir faks göndermiş. Milli Savunma Bakanlığı dilekçeme faks geçerek, durumu bana tekrar bildirmiş. Malatya Askerlik Şubesi’ne gelen yazıda verilen sağlık raporunu Milli Savunma Bakanlığı’nın onaylamadığı yönünde bir faks geldi. Milli Savunma Bakanlığı Hasdal Daire Başkanlığı, Ağca’nın 16 Ocak 2006 yılında askerliğe elverişli olmadığına dair sağlık raporunun kesinlik kazanmadığı ve GATA Ankara Komutanlığı’na sevk edileceği yönünde bir yazı bildirdiler.”

“AĞCA ‘BEN ELİME SİLAH ALAMAM’ DEDİ”

Özhan, Ağca’ya konuyla ilgili kendisine verilen bir yazıya imza atmaması yönünde söylemde bulunduğunu hatırlatarak, kendisinin askere alınması halinde güvenliğinin olmayacağını kaydetti. Özhan, 2006 yılında alınan sağlık raporundan 4 yıl sonra farklı bir yazı ile askere alınacağı yönünde gelen yazıya Ağca’nın çok üzüldüğünü ifade etti. Ağca’nın bir doktora gönderilmesinin doğru olmayacağını söyleyen Özhan, burada bir usul hatasının olduğunu anlattı. “Eğer ihmalden kaynaklanıyorsa bu rapor derhal düzeltilsin” diyen Özhan, Ağca’nın tekrar doktora gönderilmesine karşı çıkacaklarını ifade etti. Askerlik şubesinden serbest bırakılması yönünde talepte bulunacaklarını kaydeden avukat Özhan, “Rapor üzerine rapor olamaz. Yapılacaksa mevcut raporun tarih itibariyle güncellenmesi söz konusu olabilir. Görevlilerin bir ihmali var, umarım düzeltilir. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı bu konuya müdahil olmaya çağırıyorum. Ağca’nın tahliye olması dünyanın gözü önünde olacak.

Ağca’nın kamu hizmetinden kaçması gibi bir niyeti yok. Bana ‘Ben elime silah alamam’ dedi. Askere alındığı zaman işlemlere tabi tutulacaktır. Askere alınırsa Ağca’nın güvenlik sorunu olacak. Binlerce insanın olduğu bir yerde Mehmet Ali Ağca can güvenliği konusunda güçlük çekecek. 29 yıl 2 ay cezaevinde tek başına kalmış bir insanı askeri elbiselerle eline silah vermekle uyum sağlamasında zorluk çekecektir. Yarın cezaevinden çıktıktan sonra serbest kalmasını umuyorum” dedi.

“AĞCA TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE KALABİLİR, TÜRKTÜR”

Özhan, Ağca’nın kitap çalışmalarının son noktaya geldiğini anlatarak, askere alınması halinde bu konunun riske girebileceğini ifade etti. Özhan, ellerinde konuyla ilgili örnek mahkeme kararları olduğunu belirterek, Ağca’nın yarın serbest bırakılması gerektiğini kaydetti. Özhan, Ağca hakkında medyada ‘Sığınacak ülke arıyor’ şeklinde haberler çıktığını da belirterek, şöyle konuştu:

“Sayın Ağca bu tür haberlere çok üzülüyor. Bu haberler doğru değil. Ağca cezaevine girdiği zaman müebbet hapis cezası ile yargılandı. Biz bu konuya itiraz ettik. İlk aklımıza Polonya geldi. Cumhurbaşkanı isterse geri kalan cezasını Polonya’da çekebileceğini öğrendik. Başvuruda bulunduk, Polonya olmayınca Portekiz’e başvuruda bulunduk. Portekiz Bakanlar Kurulu’nun takdirinde olduğunu öğrendik. Bakanlar Kurulu ‘Vatikan bu konuda ne düşünmek istiyor’ demesi üzerine Vatikan’a gittim. Vatikan’ın resmi sözcüsü

konuyu değerlendireceklerini, daha sonra bize ileteceklerini belirttiler. Portekiz Bakanlar Kurulu daha sonra Ağca’nın vatandaşlık talebine olumsuz karar verdi. Mehmet Ali Ağca Türk vatandaşıdır, Türkiye’nin her yerinde kalabilir ve Türktür.”