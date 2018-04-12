Askerlere ‘Kripto FETÖ’cü’ Operasyonu.. 21 Gözaltı

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış silahlı terör örgütü FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Malatya merkezli 10 ilde operasyon yapıldı. Operasyon daha önce 2. Ordu Komutanlığında görev yapan subaylara yönelik gerçekleşti.

Eş zamanlı olarak Malatya ile birlikte Ankara, İstanbul, Bursa, Kars, Erzurum, Diyarbakır, Adana, Hakkari ve İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı olan biri emekli 4 Albay, 2 Yarbay, 2 Binbaşı, 13 Yüzbaşı ve Üsteğmenin adresine operasyon yapıldı. Operasyon da 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Malatya Emniyeti TEM ve İstihbarat şubelerince 1 yıl süren çalışma ve araştırmaların ardından gerçekleştirildiği belirtilirken, şüphelilerin daha önce 2. Ordu Komutanlığında görev yaptıkları bildirildi.

Şüpheli subayların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, örgütün sivil imalarından aldıkları talimatlar doğrultusunda faaliyet gösterdikleri, ankesör ve kontörlü telefonlar ile irtibat kurdukları, operasyonel hat tabir edilen birebir görüşme yaptıkları cep telefonları kullandıklarının tespiti yapılırken, gözaltına alınan askeri personelin geçmişte TSK içerisinde önemli ve kilit görevlerde oldukları aynı zamanda bazılarının deşifre olmamak için TSK’dan istifa ederek veya emekliye ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladıkları da ortaya çıkartıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com