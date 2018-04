“Asla Bizim Kitabımızda Yazmaz”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanlığı’na yeniden seçilen Mustafa Eren’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Milletvekili Şahin ve Başkan Gürkan, Eren ve yeni yönetime başarı temennisinde bulundu.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde olağan genel kurulunu yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. Yeniden Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanlığı’na seçilen Mustafa Eren ve yönetimi, Milletvekili Şahin ve Başkan Gürkan ile bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, hizmetlerin elbirliği içerisinde yapıldığını belirterek, “Bizim her 3 yılda bir seçimimiz oluyor. Her 3 yıl zarfında da kendimize göre muhtarlarla diyalog kurup, muhtarlarda kendi mahallesinde ki yaşayan halkla ilişkiler kurarak oradaki sosyal hizmetler, alt ve üst yapı hizmetlerinden dolayı belediyeler ile daima istişare yaparlar. Burada da belediyelerimizden biz, memnunuz. Mahalle halkı muhtara soruyor, siz mahalleye ne yaptınız? Muhtarda ne yapacak? ya Milletvekiline ya da Belediyeye gidecek. Burada ne oluyor. Gönül birliği ile her şey yapılır, her şeyin başı da huzur, sükûnet, sağlık ile birlik gelir. Cenabı Allah bu birliktelikleri bozmasın, bozanlara da fırsat vermesin” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve yeni yönetime başarılar dileyerek, “Bizde Muhtarlar Derneği’nin seçimine bizzat iştirak ettim, seçim sürecinde yanlarında bulundum. Sayın Mustafa Eren beyin tekrar güven tazelemesi muhtarlar nezdinde göreve layık görülerek yeniden başkan seçilmesinden dolayı kendini tekrar tebrik ediyorum. Muhtarları biz tabir ederken, demokrasi nehirse, muhtarlarda onun pınarları diye tarif ediyoruz. Zaten seçilmişlerin en objektif olanların muhtarlar olduğunu, seçimlerde de ifade etmiştim, bugünde ifade ediyorum. Bugün muhtarlıklarımız, ilçelerden çok büyük 20 bin ve 25 binin üzerinde nüfusu olan muhtarlıklarımız ve mahallelerimiz var. Bizlerlerde Belediyeler ve yerel yönetimler olarak, buraya hizmet etmekten onur duyuyoruz. Zaten bizim görevimizde hizmet etmek. Bazen de sayın muhtarımın ifade ettiği gibi, ne yapıldı gibi algı sıradanlaşmış bir algı. Eski Battalgazi’de iken ne yapıldı dediklerinde ne yapılmadı diye soruyordum? cevap yoktu. Bir kere belediyenin görevi temizliktir. Şuanda bizim Battalgazi bölgesi Türkiye’nin en temiz ilçesidir. Dünyada da en temiz ilçe. Cumartesi ve Pazar günlerinde hiç bir yerde temizlik yapılmaz. Amerika’nın New York’unda da, Manhattan’ında da ben gittim, dağlarla çöp oluşmuştu. Ama ben bugün sabah erken kalktım ve sokakları gezdim, sokaklar pırıl pırıl, evlerin avlularından temiz. Cenaze hizmetleri olur, çadırıdır, masasıdır, sandalyesidir, gerekirse yemekleridir gidiyor. Yollar ve altyapılar en üst seviyede götürülüyor. Ben ayrıca Tarihi Kentler Birliği’nin encümen üyesiyim ve 15 senedir orada çalışıyorum. Belediyecilik içerisinde bizim bu bölgede belediyecilik açık ara öndedir. Biz söylerken diyoruz ki Türkiye’nin önünde, Türkiye rol model işler yapılıyor diyoruz. Bugün bizlerin yapmış olduğu işler, her bir belediyenin bir dönemde yani 5 yıl içerisinde yapacakları işleri, 50-60-100 senede yapılacak işleri, 4 yılda yapmışız, buda açık saçık ortada. Bu konuda muhtarlarımızın sahada bizlere destek olmaları, bizim yanımızda olmaları, vatandaşlarla olan ikili ilişkilerde onları anlatma ve problemlerin çözülme noktasında destek vermelerinden dolayı kutluyoruz” diye konuştu.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’de, muhtarların önemine dikkat çekerek, “1996 senesinden beri başkanlık yapıyorsunuz. Halkın güven duymuş olduğu muhtarların güvenlerine sizler mazhar olmuşsunuz ve 22 yıldır Muhtarlar Dernek başkanlığını yürütüyorsunuz. Muhtarlarımızın güvenine layık olduğunuz için muhtarlarıma ben teşekkür ediyorum. Daha nice seçimlerde inşallah bu insanlara hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeyi rabbim cümlemize nasip etsin. Yereli temsil eden sizlersiniz. Belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz var. STK’lar yine bu konuda ilin birçok sorunlarıyla ilgili taleplerini siyasiler olarak bizlere iletiyorlar. 2011 yılından beri 7’inci senemiz milletvekilliğinde. En fazla haşir neşir olduğum kesim muhtarlarımız. Yani sahaya indiğimizde, ilk uğrayacağımız yerler muhtarlarımızın muhtar evleri oluyor. Muhtarlarımızın rahat bir şekilde hizmet verebilecekleri, milletimizin de kendi mahallesinde giderek dertlerini adres olarak soracakları muhtar evlerinin olması bizlerin ellerini güçlendiriyor. Sizler mahallenin sahiplerisiniz, nihayetinde Türkiye’nin de sahipleri sizlersiniz. Devleti en iyi şekilde temsil eden ve devletin en güçlü birimi muhtarlık mekanizmasıdır. Bir muhtarımız telefon açtığında bir siyasinin yüzünü ekşitmesi ve telefonuna çıkmaması asla bizim kitabımızda yazmaz. Bizlerde elimizde geldiğince, gücümüzün yettiği kadarıyla muhtarların bizlere ilettikleri talepleri yerine getirmek boynumuzun borcu. Cumhurbaşkanımız da şimdiye kadar hiç bir Cumhurbaşkanının yapmadığı muhtarlar buluşmalarını yapıyorlar. Defalarca muhtarlarımızı külliyede ağırladılar. Bizlerde elbette sahada bunları yapmaya çalışıyoruz. Sahanın bir milletvekili olarak, elimizden geldiğince vatandaşımızın isteklerini A’dan Z’ye yapmaya çalışacağız” dedi.

Bülten- malatyahaber.com