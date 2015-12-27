Aslan’ın Kardeşi Defnedildi

Malatya Belediyesi Basın Yayın Müdürü Cemal Aslan’ın trafik kazasında vefat eden Adıyaman İl Sağlık Müdür Yardımcısı olan kardeşi Hüseyin Aslan, Adıyaman’da düzenlenen törenin ardından Gerger ilçesine götürülerek toprağa verildi.

Osmaniye’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Aslan (42) için tören düzenlendi. Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende göz yaşları sel oldu. Vali Ramazan Sodan, AK Parti milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Müftü Mehmet Avcı, Milli Eğitim Müdürü Hasan Alaköse, hastane personeli, çok sayıda sağlık çalışanı, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Osmaniye’de geçirdiği trafik kazasında elim bir şekilde hayatını kaybeden Hüseyin Aslan için düzenlenen törende, mesai arkadaşları tarafından kaleme alınan ve okunan veda mektubu törene katılanları ağlattı.

Hüseyin Aslan için düzenlenen tören sonrasında, cenaze Gerger ilçesinde toprağa verilmek üzere ambulansla gönderildi ve ilçe mezarlığında toprağa verildi.