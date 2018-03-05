Sadık: “Aslanlar Gibi Mücadele Ettik”

Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Atiker Konyaspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kart cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyen Çiftpınar, bir haftalık aranın ardından Atiker Konyaspor karşılaşmasında ilk 11’deki yerini aldı. Performansıyla alkış alan genç defans oyuncusu, galibiyetin gelmesinde büyük rol oynadı.

Ligin 24.haftasında 1-0 galip geldikleri Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla ilgili açıklamada bulunan Çiftpınar, takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Aslanlar gibi mücadele edip, sonuna kadar galibiyeti hak eden tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Kardemir Karabükspor’dan sonra Atiker Konyaspor deplasmanından 3 puanla ayrılmak mutluluk verici. İyi mücadele ediyoruz. Kalan maçlarda bu mücadelemizi sürdürüp, iyi sonuçlar almaya devam etmek istiyoruz” dedi.

Genç defans oyuncusu, Atiker Konyaspor karşısında aldıkları galibiyeti, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara armağan ederek, “Bu önemli galibiyette emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Deplasmanda 90 dakika boyunca bizleri destekleyen taraftarlarımıza, dualarını esirgemeyen Malatyalı hemşerilerimize teşekkür ederiz. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi