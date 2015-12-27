“Aslolan Uygulamadır”

Başbakan Erdoğan, Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında okunan Öcalan’ın ülkeyi terk etme çağrısıyla ilgili, ”Aslolan bu çağrının ötesinde uygulamadır” dedi.

Başbakan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İmralı Cezaevi’nde ömür boyu hapse mahkum edilen Abdullah Öcalan’ın ülkeyi terk etme çağrısıyla ilgili, ”Aslolan bu çağrının ötesinde uygulamadır. Uygulamada ne olacağı çok önemlidir” dedi.

”Doğrusu bu açıklamayı olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Çağrıyı, daveti olumlu bir gelişme olarak görüyorum” ifadelerini kullanan Başbakan Erdoğan, ”Terör üzerinden beslenen gruplar var ülkemizde. Bu terör üzerinden beslenen grupların oyununu da bozan bir süreçtir” şeklinde konuştu.

Türk bayrakları olmalıydı

Başbakan Erdoğan, Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

”Gönül şunu çok arzu ederdi, onu açıkça söylemem lazım Diyarbakır’da yapılan böyle bir çözüm süreci mitinginde orada Türk bayrağının, Türk bayraklarının olması gerekirdi. Türk bayrağının orada olmayışı aslında hala bu süreci olumsuz etkileme gayreti içinde olanların bana göre provokatif yaklaşımıdır” dedi.