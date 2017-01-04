‘Aşmak İçin Hareket’ Etkinliği

Hekimhan Belediye Meclisi, ilk toplantısını Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’nın başkanlığında yaptı. Meclis salonundaki toplantının açılış konuşmasını yapan Millioğulları, “Yeni yılı her ne kadar acı bir olayla başlasak da her yeni...