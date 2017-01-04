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Malatya Haber -

‘Aşmak İçin Hareket’ Etkinliği

‘Aşmak İçin Hareket’ Etkinliği
  • 05.01.2017
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde yürütülen ‘Aşmak İçin Hareket’ kampanyası çerçevesinde Malatya’da da bir etkinlik düzenlendi.

Proje kapsamında, Malatya Turgut Özal Özel Eğitim Orta Okulu Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte özel sporcular ile partner sporcular futbol şenliğinde bir araya geldi.

Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü Başkanı Kazım Aydoğan, “Cumhurbaşkanımızın himayesindeki ”Aşmak İçin Hareket Projesi ” Kapsamında Türkiye Beyazay Derneği Malatya Şubesi olarak Turgut Özel Özel Eğitim Orta Okulu ve Mesleki Eğitim merkezindeki engelli öğrencilerle, Recai Kutan Orta Okulundaki öğrenciler arasında futbol şenliği düzenledik. Şenliğimiz oldukça zevkli ve eğlenceli geçti. Bu noktada emeği geçen Özel Olimpiyatlar ailesine, İnönü Üniversitesi TODUP topluluğuna, okul yöneticilerimize ve şenliğe katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi

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