‘Aspuzu’da Ramazan’ Etkinlikleri

Ramazan ayı dolayısıyla Abdullah Gül Parkı’nda yapılan ‘Aspuzu’da Ramazan Geceleri’ programları devam ediyor. Malatya Belediyesi Kültür A.Ş.’nin organizasyonuyla yapılan etkinlikte, Perşembe günü 6 yaşındaki Zehra Dündar’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti sırasında izleyicilerden bazıları göz yaşlarını tutamadı. 6 yaşındaki Zehra’ya, Malatya Sağlık İl Müdür Yardımcısı Suat Çoban çeşitli hediyeler verdi.

Ney dinletisi ile başlayan Aspuzu’da Ramazan Geceleri programı, Fatih Kahraman’ın ‘Ramazan Ayı’nın önemi ile ilgili konuşması ile devam etti. Malatya Şairler ve Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Hüseyin Kartal’da şiirler okudu. Malatya Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından minikler için bir yarışma düzenlendi. Yarışmalarda çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Gecenin sonunda ilahi sanatçısı Cumali Yıldız sahne aldı. Oğlu Ali ile birlikte sahneye çıkan sanatçı Yıldız, oğlunun doğum gününde beraber sahneye çıktığı için mutlu olduğunu ifade etti. Malatya Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Nalçacı, Cumali Yıldız’a ve oğlu Ali Yıldız’a çeşitli hediyeler verdi. Burada kısa bir konuşma yapan Nalçacı, “Malatyalılar her şeyin en iyisine layıktır. Bizler onların memnuniyeti ve mutluluğu için çalışıyoruz” dedi.

Malatya Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Aspuzu’da Ramazan Geceleri programında, 6 Ağustos Cumartesi günü Aykut Kuşkaya sahne alacak. Malatya Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Nalçacı, Abdullah Gül Parkı Ramazan Sahnesi’nde saat 22:30’de başlayacak olan konsere tüm Malatyalıları davet etti.