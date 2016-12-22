Assassins Creed

Ölüme mahkum edilmiş bir suçlu olan Callum Lynch (Michael Fassbender), Abstergo Industries adında çok zengin bir şirket tarafından ele geçirilir. Şirketin büyük yatırım yaptığı Animus Projesi, kişilerin atalarından kalan ve genlerine işlenmiş hatıra ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanyol Engizisyonu döneminde Suikastçiler adıyla bilinen bir örgütlenmenin üyesi olan Aguilar de Nerha’nın akrabası olduğunu öğrenir ve onun hatıralarıyla yeniden yüzleştirilir. Bu esnada atasının olağanüstü yetenekleriyle donanan Lynch, Suikastçiler’in o dönemki en büyük düşmanı olan Tapınakçılar’ın günümüzdeki temsilcileriyle mücadele etmeye hazır hale gelecektir.

Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016

Yapımı : 2016 – ABD

Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera

Süre: 83 Dak.

Yönetmen : Justin Kurzel

Oyuncular : Michael Fassbender , Marion Cotillard , Jeremy Irons , Brendan Gleeson , Ariane Labed

Senaryo : Michael Lesslie , Adam Cooper , Bill Collage

Yapımcı : Michael Fassbender , Arnon Milchan

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