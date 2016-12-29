Astsubay Kavgada Ateş Açtı, 1 Yaralı
Malatya’da iki kişi arasında yaşanan kavgada silahla açılan ateş sonucu kavgayla ilgisi olmayan bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hacı Abdi Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı Astsubay H.A. ile Veysel D. isimli işyeri sahibi arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada Astsubay H.A. beylik tabancası ile ateş açtı. Açılan ateş sırasında kasapta çalışan Özkan Çolak ayağından yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.
Astsubay H.A. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan Özkan Çolak ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı yerde delil çalışması yaparken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
iha- AA
sayın Malatya lılar Askerimize Polisimize karşı daha saygılı olalım, dağda suriyede heryerde hergün şehit sayımız artıyor psikolojileri bozuk olabilir yaptıkları iş kolay bir iş değil yine bizim can ve mal güvenliğimiz için kendi canlarından oluyorlar
Kasap et derdinde değil, koyun da can derdinde değil, can derdine düşen ise kasabın kalfası olmuş…VeSSelam…