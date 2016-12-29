Astsubay Kavgada Ateş Açtı, 1 Yaralı

Malatya’da iki kişi arasında yaşanan kavgada silahla açılan ateş sonucu kavgayla ilgisi olmayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Abdi Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı Astsubay H.A. ile Veysel D. isimli işyeri sahibi arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada Astsubay H.A. beylik tabancası ile ateş açtı. Açılan ateş sırasında kasapta çalışan Özkan Çolak ayağından yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Astsubay H.A. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan Özkan Çolak ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı yerde delil çalışması yaparken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

iha- AA