Astsubaya Askeri Tören

Kalp krizi sonucu vefat eden Deniz Astsubay Başçavuş Metin Emre, memleketi Malatya’da askeri törenle toprağa verildi.



Gölcük Donanma Komutanlığı Orduevi’nde görevli olan Deniz Astsubay Başçavuş Metin Emre (36), kalp krizi sonucu vefat etmesi nedeniyle cenazesi memleketi Malatya’ya getirildi. Yeşiltepe Şehir Mezarlığı’nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Metin Emre’nin cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze namazına Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP Malatya milletvekilleri Cemal Akın ve Mustafa Şahin, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Albay Necdet Tuna , Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Kavuk, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gorkan, AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Duran Şahin, Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Başkan Yardımcısı Şaban Taçyıldız, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile Emre’nin ailesi katıldı.



Evli ve bir çocuk babası olan Metin Emre için cenaze namazından önce saygı duruşunda bulunulup, öz geçmişi okundu. Cenaze töreni boyunca Emre’nin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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