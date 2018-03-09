Aşudu’ya Park ve Sosyal Tesis

Darende İlçesi Günpınar Mahallesi Aşudu mevkiinde atıl durumda bulunan eski ilkokul binası ve çevresi, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından baştan sona yeniden tadilatı yapılarak çok amaçlı sosyal tesis ve parka dönüştürüldü.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, eski okul binası yapılan tadilatla çok amaçlı sosyal tesise dönüştürüldü. Tadilat çalışmaların ardından okul etrafındaki 3 bin 500 m2’lik bir alanda ise peyzaj düzenleme çalışmaları yapıldı.

Yapılan park düzenleme çalışmaları kapsamında; 1.060 m2’lik yeşil alan, 1.320 m2’lik yürüyüş yolları, 50 m2’lik pergole, 40 m2’lik süs havuzu, 302 m3 taş duvar, 20 aydınlatma direği, 4 adet kamelya, 15 adet oturma bankı yapıldı. Parka ilkbahar mevsiminde 345 adet ağaç ve gül dikileceği, boş alanlara ise çim ekimi yapılacağı kaydedildi.

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