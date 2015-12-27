Aşure Günü Yapıldı

Darende ilçesine bağlı Yeniköy’de ‘Birlik Aşuresi’ etkinliği düzenlendi.



Darende Kaymakamı Mehmet Aktaş, Alevi ve sünni vatandaşların ortak yaşadığı Yeniköy’ün, diğer yerlere önemli bir örnek olduğunu ifade ederek, “Asırlardır devam eden kardeşlik dostluk, birlik ve beraberliği en güzel şekilde yaşanıp temsil ediliyor. Birlik örneği gösteren köy halkını kutlarım” dedi.



Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli de yaptığı konuşmada insanlık tarihinin her zaman milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen birlik ve beraberlik örnek hareketlerin önemini anlattı. Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen etkinlikte kazanlarda pişirilen aşureler, Kaymakam Mehmet Aktaş Vakıf Başkanı Hasan Meşeli, Köy Muhtarı Mehmet Baş tarafından ikram edildi.



AKÇADAĞ’DA AŞURE İKRAMI

Muharrem ayı nedeni ile Akçadağ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından aşure ikram edildi.



Aşure dağıtımına, Akçadağ Kaymakamı Erhan Günay, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hamit Aygül, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Edip Yağan, Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Arif Abuşoğlu, ilçe müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Akçadağ Kaymakamı Erhan Günay, yaptığı konuşmada, “Bu mübarek ayda ilçe halkının biraraya gelmesi, birlik ve beraberliğimizi tek yürek olarak göstermesi hepimizi memnun etmiştir. Bu organizasyonu gerçekleştiren İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve personeline teşekkür ediyorum” dedi.



DARENDE’DE..

Cuma namazından sonra vakfın genel merkezinin yer aldığı Malatya’nın Darende ilçesinin yanı sıra Ankara, İstanbul, Konya ve Sivas’ta 10 bin kişiye aşure ikram edildi. Vakıftan yapılan açıklamada, “İnsanlık ve İslam tarihinde önemli olayların tekabül ettiği tarih olan Muharrem ayı nedeniyle aradan nice yıllar geçmiş olmasına rağmen zaman içinde ‘Aşure’ denilen bir tatlı yapılarak anılır ve yaşatılır oldu. Pek çok geleneklerimiz vardır ki 7’den 70’e bütün millet fertlerini birleştirir, kaynaştırır, dayanışmaya, işbirliğine vesile olur. Aşure geleneğimiz de bir tatlı ikramı gibi görünmekle beraber, sembolize ettiği manevi hadise ve meydana getirdiği kardeşlik atmosferi bakımından mühimdir” denildi.



ÜNİVERSİTEDE AŞURE GÜNÜ



İnönü Üniversitesi tarafından geleneksel hale getirelen Aşure Günü bu yılda yapıldı. Aşure Günü dolayısı ile personel ile öğrencilere aşure ikram edildi.



Üniversitenin merkez kampüsünde bulunan Mediko Sosyal Tesisleri, Battalgazi Tacan Yerleşkesi ve Malatya Meslek Yüksek Okulu (MYO) yerleşkesinde Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen aşure ikramına öğrenciler ilgi gösterdi.



BELEDİYEDE..

Bem Bir Sen Malatya Şubesi tarafından bin 200 kişiye aşure ikramı yapıldı.



Belediye binasının zemin katında düzenlenen aşure ikramı programına katılan Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Memur Sen Malatya Temsilcisi Kerem Yıldırım, Bem Bir Sen Malatya Şube Başkanı Hanifi Acar yaptıkları konuşmalarda Muharrem ayı ve aşurenin önemini anlattı. Müftü Hacı Yusuf Gül’ün duasının ardından belediye ve il özel idaresi çalışanları, davetli ve vatandaşlara aşure ikramı yaptı. Bem Bir Sen Malatya Şube Başkanı Hanifi Acar, geleneksel hale getirdikleri aşure programında bin 200 kişiye aşure ikramı gerçekleştirdiklerini söyledi.