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Malatya Haber -

At Sırtında Evet Kampanyası

At Sırtında Evet Kampanyası
  • 02.02.2017
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Malatyalı Alaeddin Aslan at sırtında dolaşarak referandum için ‘evet’ kampanyası yürütüyor.

Yeşilyurt ilçesinin renkli kişiliğiyle sevilen simalarından olan 55 yaşındaki Alaeddin Aslan, referandumda evet kampanyasına ilginç bir şekilde destek verdi. Atına astığı Türk bayrağı ve ‘evet’ yazılı dövizle mahalle mahalle dolaşan Aslan, vatandaşlarla sohbet ederek, referandumda neden evet oyu kullanmaları gerektiğini anlatıyor.

“Ömrümüzden alsın, onun ömrüne koysun”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan hayranlığını, “Yüce Rabbim, Tayyip Erdoğan ve ailesini peygamber efendimize komşu eylesin, ömrümüzden alsın, onun ömrüne koysun” sözleriyle dile getiren Aslan, ‘niye evet diyorum’ diyerek de uzun mahalle toplantıları yapıyor.

“Sorun bakalım 15 Temmuz’da neredeydiler”
Çektiği videolarını sosyal medyada paylaşan ve son paylaşımında atının sırtında bir açıklama yapan Aslan, Erdoğan gibi bir lider görmediğini söyleyerek, “O ortalıkta dolaşan sanatçı bozuntularına bir sorun bakalım 15 Temmuz’da neredeydiler. 2 milyon TL verip, bir gecede düğün yapıyorsun. Fetullah’a para yetiştirmek için birbirinizle yarış ediyordunuz. Çoluğum çocuğum ona kurban olsun. Yüce Rabbim her yerde yolunu açık etsin. Malatya’dan selamlar” dedi.

iha

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