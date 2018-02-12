Atabey İskelesi Yeniden Düzenleniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Atabey feribot iskelesinde çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında dolgu ve kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Atabey feribot iskelesinde bazı düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, feribotların iskeleye daha rahat yanaşmaları için dolgu çalışmaları yaptı. İskele etrafında da kazı ve dolgu çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi otopark ve yeşil alanını büyüttü. 8 bin m3 dolgu çalışmasının yapıldığı iskelede 14 bin m2 alan oluşturuldu. İskele etrafında piknik alanı oluşturan Büyükşehir Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarına da başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte iskelede üstyapı çalışmaları yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, Atabey iskelesini Malatya’ya yakışır bir hale getirecek. Park görünümüne kavuşturulacak iskelede WİFİ hizmeti de verilmeye başlandı.

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