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Malatya Haber -

Atabey İskelesi Yeniden Düzenleniyor

Atabey İskelesi Yeniden Düzenleniyor
  • 12.02.2018
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Atabey feribot iskelesinde çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında dolgu ve kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Atabey feribot iskelesinde bazı düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, feribotların iskeleye daha rahat yanaşmaları için dolgu çalışmaları yaptı. İskele etrafında da kazı ve dolgu çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi otopark ve yeşil alanını büyüttü. 8 bin m3 dolgu çalışmasının yapıldığı iskelede 14 bin m2 alan oluşturuldu. İskele etrafında piknik alanı oluşturan Büyükşehir Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarına da başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte iskelede üstyapı çalışmaları yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, Atabey iskelesini Malatya’ya yakışır bir hale getirecek. Park görünümüne kavuşturulacak iskelede WİFİ hizmeti de verilmeye başlandı.

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Yorumlar
  1. BASKİLLİ dedi ki:
    13 Şubat 2018, 21:02

    Feribot fiyatları çok pahalı Başkanimizdan otomobil gecislerinin 10 TL olmasının istiyoruz.ist. şehitler köprüsü gidis-geliş 7 TL bizde otomobil gidiş -geliş 34 TL el insaf!!!

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  2. Şüle dedi ki:
    13 Şubat 2018, 15:52

    Köy görünümünden kurtulması lazım böyle dikkat çeken dinlendirici yerlerin.

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  3. Amet Dölcel dedi ki:
    13 Şubat 2018, 08:54

    Feribot fiyatları çok yüksek Malatya büyük şehir beledyesi bütün zararını feribotlara zam yaparak köylünün sırtından çıkarıyor bir taksi geçişi 16 tl bir traktör geçişi 20 tl yazık bu millete belediye hizmet için vardır milleti soymakiçin degil

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  4. tengiz dedi ki:
    13 Şubat 2018, 08:44

    Arguvan dolu kuyuda asma köprü yapılmalı buna öncelik verilmeli

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  5. Akif dedi ki:
    13 Şubat 2018, 02:02

    İstanbul boğazının bir minisini şuraya getirseler yolu yapsalar köprü yapsalar.
    Dogunun paris malatya.

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  6. Oktay Metin Öncü dedi ki:
    12 Şubat 2018, 19:16

    İskele tamamda Anayol’un yapılması gerek anayol yapılmadığı süreçte iskelenin önemi yok

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