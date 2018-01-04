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Malatya Haber -

Atabey İskelesine Bekleme Salonu

Atabey İskelesine Bekleme Salonu
  • 04.01.2018
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Battalgazi-Baskil arası yolculuk yapan vatandaşların feribot beklerken mağdur olmamaları için Atabey Feribot İskelesi’ne bekleme salonu yapıldı.

Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre Battalgazi ilçesi Atabey Feribot İskelesi’nden Baskil’e giden veya Baskil’den gelip otobüs bekleyen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, yolcu bekleme salonu ve kafe yapıldığı belirtildi.

100 m2 kapalı, 50 m2 açık alanı bulunan yolcu bekleme salonu ve kafenin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sosyal ve İktisadi İşletmesi tarafından işletileceği kaydedildi.

100 kişi kapasiteli olan bekleme salonu ve kafenin, yolcuların yanı sıra özellikle baraj manzarası eşliğinde günbatımını izlemek isteyen vatandaşlara da sıcak bir ortamda kaliteli hizmetler sunduğu belirtildi.

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