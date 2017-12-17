Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı santrforu Khalid Boutaib, son haftalarda yaşadıkları puan kayıplarının kendilerinde stres veya baskı oluşturmadığını, önlerindeki iki maçtan iyi sonuçlarla ayrılarak sezonun ilk yarısını kapatmak istediklerini belirti.

Fransa’nın Strasbourg takımında geçen sezon 20 gol atarak, gol krallığında ikinci sırada yer alan Boutaib, gösterdiği performansla hem takımını birinci lige taşıdı hem de Fas Milli Takımı’na seçildi.

Sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer olan 30 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon yakaladığı formu sarı-siyahlı takımda da sürdürüyor.

Faslı futbolcu, Süper Lig’de forma giydiği 14 maçta 7 gol atarken, performansıyla milli takımının da vazgeçilmezleri arasına yer alıyor.

Sarı-siyahlı takımın başarılı forveti Boutaib, transfer süreci, teknik direktör değişikliği, takımının performansı, hedefleri, Süper Lig’de forma giyen arkadaşları Nabil Dirar ve Younes Belhanda ile 20 yıl aradan sonra dünya kupasına katılan Fas Milli Takımı ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, 17. haftasında ise Kayserispor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Boutaib, “Ligde son haftalarda yaşadığımız puan kayıpları, üzerimizde stres veya baskı oluşturmuyor. İyi oynuyoruz ama sonuç alamıyoruz. Önümüzdeki iki maçı da iyi bir performans ve skorla tamamlayarak sezonun ilk yarısını güzel bir şekilde kapatmak istiyoruz.” diye konuştu.

Boutaib, Fransa’da futbol hayatını sürdürürken yurt dışında oynamayı istediğini, bu dönemde Evkur Yeni Malatyaspor’dan aldığı teklifi kabul ederek Malatya’ya geldiğini söyledi.

Türkiye’ye geldiğinde kendisini çok az kişinin tanıdığını anlatan Boutaib, “Türkiye’de ismimi duyurduğum ve takımıma faydalı olduğum için sevinçliyim. Gol olarak kendime bir hedef koymadım ama atabildiğim kadar gol atacağım. Takım olarak da hedefimiz öncelikle ligde kalmayı ondan sonra ileriye, yukarıya doğru yükselmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

– Erol Bulut’a övgü

Boutaib, takımda önceden tanıdığı Chebake, Cissokho, Farnolle, Dia gibi futbolcular bulunduğunu anımsatarak, bunun kendisi ve arkadaşları için uyum sağlama anlamında çok iyi olduğunu dile getirdi.

Takımda teknik direktör değişikliği yaşandığını hatırlatan golcü oyuncu, “Ertuğrul Sağlam ile fazla çalışma fırsatı bulamadık, tam alışma döneminde Ertuğrul hoca gitti. Erol Bulut çok iyi. Erol hocanın gelişi taze bir kan gibiydi. Erol hocanın gençliğinin verdiği ivmeyle bizi yukarı doğru taşıyacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Belhanda ve Dirar çok iyi”

Khalid Boutaib, Süper Lig’de oynayan, Fas Milli Takımı’nda birlikte forma giydiği takım arkadaşlarından Belhanda ve Dirar’ın çok iyi futbolcular olduğunu söyledi.

İki futbolcunun da başarılı performans sergilediğine dikkati çeken Boutaib, “(Nabil Dirar) Ben onun 8 numara bile oynadığını gördüm. Onu nereye koysanız oynar, öyle bir oyuncu. Ama arkadan gelmesi çok büyük bir avantaj. Çünkü hızı yakaladığı zaman kimse ona yetişemez, onun işi bence sağ bek. Belhanda ise son iki yıldır çok iyi performans sergiliyor. Bence Galatasaray’ın Belhanda’yı alması çok büyük bir artı.” yorumunu yaptı.

– “Halkımızı gururlandırdığımız için çok mutluyum”

Formasını giydiği Fas Milli Takımı’nın 20 yıl aradan sonra dünya kupasına katıldığını aktaran Boutaib, şunları kaydetti:

“Öncelikle o gruba katılmak benim için önemliydi. Halkımızı gururlandırdığımız için de çok mutluyum. Bakalım orada neler yapacağız. Dünya Kupası’nda Portekiz, İspanya ve İran ile aynı grupta yer alıyoruz. Sadece Portekiz ve İspanya’yı konuşmayalım orada İran da var. Sonuçta üçüncü torbadan geldiler ve bizden daha iyi konuma sahipler, kağıt üzerinde olsa da. Biz orada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Son yıllarda çok büyük bir yükseliş var bizim milli takımda. Bunu orada da kanıtlayacağız.”

AA