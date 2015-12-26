Atamulu Anısına



Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, ülke turizminde önemli rol oynayan Nevşehir ilinin ve Kapadokya Bölgesinin tarihi, sosyal, kültürel ve sanatla ilgili değerlerini Nevşehir ve bölge halkına tanıtmak ve onların ortaya koyduğu eserlerin korunması için farkındalık yaratmak amacıyla yapmış olduğu çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.



Sanat yaşamına sağlanan katkının katlanarak geliştirilmesi amacıyla Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Taş Atölyesi’nin ismi Nevşehir Valiliği’nden alınan olur ile Nevşehir’in Derinkuyulu ilçesi doğumlu ünlü heykeltıraş anısına ” Nevşehir Hakkı Aatamulu Taş Atölyesi” olarak değiştirildi.



HAKKI ATAMULU KİMDİR?

Türkiye’nin ilk heykeltıraşlarından olan Hakkı Atamulu, 1912 yılında Nevşehir’de dünyaya gelmiş figüratif anlayışta gerçekleştirdiği anıtlarla tanınan bir heykeltıraş. Hakkı Atamulu, 1934-38 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce Mahir Tomruk’un sonra da Rudolf Belling’in öğrencisi oldu. 1938 de Almanya’ya gitmiş, Frankfurt ve Berlinde Garbo ve Arnobrekker ile heykel çalışmış, 1939’da Türkiye’ye dönmüştür. 1946’da Nejat Sirel’le Birlikte Malatya’da “Atatürk” ve “İnönü” Heykellerini, 1951 ‘de tasarımı Yavuz Görey’e ait olan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bahçesindeki üçlü kompozisyonu gerçekleştiren Atamulu, 1960’ta Nevşehir’e yerleşmiş ve 1969’da Derinkuyu ilçesine belediye başkanı seçilmiştir.1972’ye değin süren bu görev sırasında ilçede bir açık hava heykel müzesi niteliğindeki Kültür Park’ı oluşturmuş ve kaideden itibaren 13.5 metre yüksekliğinde yontu taştan Atatürk Heykeli yapmıştır.



Anıt çalışmalarında gelenekse anıt heykel düşüncesinden etkilenmiştir. Erzurum’daki “Atatürk Erzurum Kongresi” (1965), Bor’daki “Atatürk” Samsun’daki “İlk Adım” gibi anıt heykellerinde klasik beğeniye bağlı kalmakla birlikte, soyut etkilere de açık bir tarzda çalışarak sert çizgili geometrik biçimlere de yer verilmiştir.



Heykeltıraş Hakkı Atamulu, Derinkuyu’da, yakını Halis Atamulu ile kaldığı evinde, 2006 yılında yaşlılığa bağlı solunum yetmezliğinden vefat etmiştir. Hakkı Atamulu eserlerini, kitaplarını, derlediği otantik eserleri Erciyes Üniversitesine bağışlamıştır. Eserleri Kadir Has Merkez Kütüphanesi içindeki ” Hakkı Atamulu Sanatçı Evi”nde sergilenmektedir.

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