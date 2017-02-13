Ata’nın Malatya’ya Gelişi Canlandırıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya’ya ilk gelişinin 86’ncı yıldönümü canlandırıldı.

Atatürk’ü temsili olarak taşıyan trenin Malatya Gar’ına girişi sonrası, temsili Atatürk olan Malatya Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk ile gaziler, Malatya Valisi Mustafa Toprak ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

2’nci Ordu Komutanlığı Selamlama Mangasının, temsili Atatürk’ü selamlama seremonisinin ardından Muharip Gaziler tarafından Vali Toprak’a bayrak takdimi yapıldı.

Temsili karşılama töreninde konuşan Vali Mustafa Toprak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kazanmış olduğu zaferlerin önemini, nice cansiperane mücadeleler neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin inkişafı adına yapılan inkılâpları, vatan ve millete vakfedilmiş bir ömrün en zarif tezahürlerini Aziz Atatürk’ün Anadolu’nun çok büyük bir bölümünü kapsayan yurt gezileri çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Aziz Atatürk savaşlarda nasıl ordusunun başında ve hep en ön safta bulundu ise milletine olan sonsuz güvenin muktezası olarak gittiği her yerde ülkemizin kalkınması için ter döken fedakâr Anadolu insanıyla kucaklaşmış, muasır medeniyet yolunda atılması gereken adımları bizzat uygulayarak insanımıza örnek olmuş, bu yolda emek ve çaba sarf eden herkesi takdir ve taltif ederek onurlandırmıştır” dedi.

13 Şubat 1931 tarihinde Malatya’nın kadirşinas insanlarının hem Atatürk’ü ağırladığını hem de demiryoluyla ilk kez tanıştığını ifade eden Toprak, şunları söyledi: “Atatürk, hayata geçireceği inkılâpları masa başında karara bağlayıp hemen akabinde uygulamaya koyma yolunu tercih etmemiş, aksine düşüncelerini Yüce Türk Milleti ile paylaşmış, insanımız medeniyet unsurlarını tecrübe ederken sevinmiş, neşelenmiş, mutlu olmuştur. Aziz Atatürk’ün Malatya’yı ziyaretlerini bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Muhterem Malatya Halkının Atatürk’ü misafir etmesine vesile olan şey demiryolu olmuştur. 13 Şubat 1931 tarihinde Malatya’nın kadirşinas insanı hem Atatürk’ü ağırlamış hem de demiryoluyla ilk kez tanışmıştır. Demiryolu ağına son derece kıymet veren Atatürk, demiryollarının memleket için tüfekten toptan daha mühim bir emniyet silahı olduğunu ifade etmiş, “Türk Milleti’nin servet, refah, medeniyet yollarında yürümesi ve Türkiye’de iktisat hayatının yüksek inkişafları bu demir yollarda olacaktır” diye eklemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ziyareti dâhilinde bugün Atatürk Evi Müzesi olan dönemin Türk Ocağı binasında halk temsilcilerini kabul etmiş, onlarla Malatya’nın üretim, ihracat ve genel iktisadi faaliyetleri hakkında istişarede bulunmuş, ilin eğitimine ve Millet Mekteplerine dair Vali ve Milli Eğitim Müdüründen bilgiler almıştır. 13 Şubat akşamını Malatya’da geçiren Gazi, ertesi gün yine trenle Malatya’dan ayrılmıştır. İşte 13 Şubat, Malatya için bu kadar anlamlı ve önemli bir gündür. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Atatürk’ten ve O’nun ilkelerinden aldığı feyz ile işaret ettiği istikamette hızla büyümesine paralel olarak Malatya da büyümekte, gelişmekte ve her geçen gün değerine değer katmaktadır. Atatürk’ün “önemli ve feyizli şehir” diye tanımladığı Malatya, Ata’sının bu iltifatına layık olacak şekilde kültür, turizm, sağlık, eğitim, sanayi gibi pek çok alanda ülke ekonomisine katkı sağlamakta, Türkiye’nin gücüne güç katmaktadır. Bu bağlamda Malatya’mızın Muhterem Halkı ne kadar gurur duysa haklıdır.”

Karşılama töreni, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından nostaljik trendeki Atatürk fotoğraflarının bulunduğu vagonun gezilmesinin ardından sona erdi.

İKİNCİ TÖREN ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE

Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin 86’ncı yıldönümü dolayısıyla ikinci tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Törene; Vali Mustafa Atatürk, Malatya 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, askeri ve mülki erkan, siyasi partilerin temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtına; Valilik, Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Baro Başkanlığı, CHP Malatya İl Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından çelenk sunumunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Anıt Şeref Defterini imzalayarak, okudu.

Başkan Çakır, konuşmasında şunları ifade etti: “Ülkemizi kendi aralarında parçalamak, bölmek isteyen itilaf devletlerine karşı bin bir güçlük içerisinde göstermiş olduğunuz mücadele, azim ve kararlılığınız bugünde bizler için örnek teşkil etmektedir. Dün olduğu gibi bugünde ülkemiz üzerinde bir takım karanlık oyunlar sergilenmeye devam edilmektedir. Bu global şer güçlerinin yerli işbirlikçileri olan FETÖ terör örgütü aracılığıyla 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain darbe girişimi bunun somut en son örneği olmuştur. Bu girişim sayın cumhurbaşkanımızın feraset ve kararlılığı ile saygıdeğer halkımızın onurlu, şanlı direnişi sayesinde önlenmiş, bugün bu teşebbüste bulunanlar yakalanarak, yargı önüne çıkarılmış, çıkarılmaya devam etmektedir. Aziz milletimiz ne bu hain girişimi yapanları ne de buna karşı gösterilen şanlı direnişte bulunan şehit, gazi ve fedakar halkımızın yaptıklarını unutmayacak, unutturmayacaktır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan bu şer güçlerine karşı her daim uyanık olma şuurumuzu diri tutarken diğer yandan 2023 vizyonu doğrultusunda şehrimizi daha modern ve daha yaşanabilir bir hale getirmek amacıyla gece gündüz yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların gayreti içerisindeyiz.”

Anıt önündeki törenin ardından protokol üyeleri, Atatürk Anıtı önündeki programın ardından Atatürk Evi’ni ziyaret etti.

ÜÇÜNCÜ TÖREN BATTALGAZİ HALK EĞİTİM MERKEZİNDE

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya’ya ilk gelişinin 86’ncı yıldönümü dolayısıyla üçüncü tören Battalgazi Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Vali Mustafa Toprak’ın organizasyonuyla Gar’da temsili olarak Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin canlandırıldığını kaydetti.

Çakır, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin kuruluşunu tamamladıktan sonra ülkenin kalkınmasına ve imarına yönelik çalışmalara başladığını, o amaçla yurt gezilerine ağırlık verdiğini ifade ederek, “Bu kapsamda bazı vilayetleri ziyaret eden Atatürk, ilki 13 Şubat 1931’de ikincisi 14 Kasım 1937’de olmak üzere iki defa ilimizi ziyaret ederek, gelişen ve büyüyen Malatya’ya vermiş olduğu önemi göstermiştir” dedi.

Kutlu ziyaretin 86’ncı yıldönümünde bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi: “94 yıl önce Atatürk’ün kurarak bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, onun gösterdiği hedefler doğrultusunda dünya devletleri arasında müstesna yerini alırken, Malatya’mızda kabuğunu kırmış, modern büyükşehir olarak yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Onun, cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında ifade ettiği ‘Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur’ düsturunu ilke edinen yönetimimiz; halktan aldığı güçle, yetkiyle Malatya’mızı gerek fiziki gerekse sosyal ve kültürel alanda daha yaşanılabilir bir kent yapma adına yoğun bir gayretin içerisindedir.”

Tören, günün anlam ve öneminin belirten şiirlerin okunup, konuşmaların yapılmasının ardından sona erdi.

Burhan Karaduman – Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi