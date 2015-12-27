‘Atarım Seni Meclisten!.’

İl Genel Meclisinin Çarşamba oturumunda AKPli ve CHPli üyeler arasında usulsüz oylama tartışması yaşandı. CHPli Mustafa Mengüçe sinirlenen Meclis Başkanı Naci Şavata, Mengüçün salonu terk etmesini istedi

İGM TBMMYE DÖNDÜ

İl Genel Meclisinin son oturumu Türkiye Büyük Millet Meclisindeki kavgalı oturumları aratmadı. Komisyondan gelen bir raporun doğru oylanmadığını belirten CHPli üyeler ile AKPli üyeler ve Meclis Başkanı Şavata arasında sözlü atışmalar yaşandı. Meclis Başkanı Naci Şavata sinirlenerek ayağa kalktı ve CHPli Mengüçün üzerine yürüyerek dışarı çıkmasını istedi.

USULSÜZ OYLAMA TEPKİSİ

İl Genel Meclisinin dünkü oturumun ilk maddesi olarak Yazıhan Karasu İçmesuyu Birliği tarafından gönderilen ve komisyonlarda hazırlanan raporu görüştü. Raporun okunmasının ardından üyeler konu üzerindeki görüşlerini dile getirdi. Görüşlerin bildirilmesinin ardından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada gelen raporun tam olarak anlaşılamadığı ve yeterli bilginin olmaması öne sürülerek eğitim komisyonuna havale edilmesine karar verildi. Şavata raporla ilgili olarak; Komisyon kararı bir ön incelemedir. Meclisin kararı değildir. Bu konu geçen toplantılarda yaşanan tartışmalar neticesinde tekrar komisyona havale edilmişti. Daha önce Yeşilyurtta bir konu yaşanmıştı ve onu da çözümledik. Bu konuyu biri olumlu biri de olumsuz görüş bildiren 2 arkadaşa havale edelim. Bir ay erteleyelim o zamana kadar da gelir çözeriz dedi. Diğer maddenin görüşülmek üzere okunduğu esnada CHPli üye Mustafa Mengüç, raporun red yâda kabul mü olarak oylandığı konusunda itirazda bulundu. Oylamanın usulsüz olarak yapıldığını belirterek itiraz eden Mengüçün bu itirazları üzerine oylama yeniden yapılmak istendi. Şavata ise Mengüçe yönelik olarak İtiraz etme, sen itirazı çok seviyorsun dedi. Bunun üzerine AKP sıralarından Neden bazılarının dayatmalarına aldanarak yeniden oylama yaptırıyorsunuz? şeklinde itirazlar yükseldi.

ATARIM SENİ MECLİSTEN

Oylama yapılmasına rağmen, Mengüçün oylamanın usulüne uygun olarak yapılmadığında ısrar etmesi üzerine Başkan Şavata, meclis gündemini sürekli kayıt eden kamerayı istedi. Görüntüler geri sarılarak Şavata tarafından dinlendi. Şavata raporun uygun bir şekilde oylandığını tekrar duyurdu. Bunun üzerine Mustafa Mengüç, yüksek sesle bağırarak, Bir olmadı iki, iki olmadı üç komisyona havale ediyorsunuz. Devletin parasını boşu boşuna harcayamazsınız. Haksızlık yapıyorsunuz ifadeleri üzerine Başkan Naci Şavata sinirlenerek, Mengüçe Otur yerine sana söz vermedim şeklinde çıkıştı.

Mengüçün itirazlarına sinirlenen Şavata koltuğundan kalktı ve CHP sıralarına doğru yürüyerek Atarım seni dışarı. Buyurun çıkın. Yoksa oturumu iptal edeceğim. Meclise 10 dakika ara veriyorum dedi. Olayların daha fazla büyümemesi için meclise 10 dakika ara veren Şavata, CHP sıralarına doğru yürüyerek, Seçim yaklaştı siz gene şov yapmaya başladınız. Mustafa Bey sen 2. oturuma gelme almayacağım dedi. AKPli üyelerin CHP saflarına doğru yöneldiğini gören Şavata müdahale ederek Sakin olun sinirlenmeyin şeklinde söylemlerle yatıştırarak odasına gitti.

Verilen aranın ardından Mengüç yine yerine oturdu ve toplantı komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi ile devam etti.

Bu arada, İl Genel Meclisi’nin bugünkü oturumda ayrıca gündemdeki diğer maddeler de görüşüldü.

İlgili komisyonlarda görüşülüp olumlu rapor ile mevzi imar planı verilen yerler ve konuları ise şöyle:

Besi ahırı ve mandra kurulacak yerler: “Akçadağ ilçesi Karanlıkdere köyü, Akçadağ ilçesi Gölpınar köyü, merkez Bindal köyü, Akçadağ ilçesi Gölpınar köyü ve Merkez Bindal köyü.”

Tavuk Çiftliği kurulacak yerler ise şöyle: “Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan köyü, Yazıhan ilçesi Buzluk köyü.”

Diğer yandan, İl Genel Meclisi toplantısında, merkez Şahnahan Belediyesi tarafından Merkez Özal, Bindal ve Suluköy’ün içme sularının karşılandığı, özellikle yaz aylarında bu köylere yeterli içme suyu verilemediği, bu nedenle İl Özel İdaresi imkanlarıyla yeni içme suyu kuyusu açılması konusundaki teklif de İmar Komisyonu’nda görüşülmek üzere havale edildi.