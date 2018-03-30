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Atatürk Ortaokulu Birinci Oldu

Atatürk Ortaokulu Birinci Oldu
  • 31.03.2018
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Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 – 2018 Okul Sporları  faaliyet programında yer alan Okullar Arası Orta Öğretim Yıldız Kız ve Erkek Badminton Müsabakaları tamamlandı.

Okullar Arası Orta Öğretim Yıldız Kız ve Erkek Badminton Müsabakaları Tecde Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Müsabakalarda dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya ve katılım belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Müsabakalarda dereceye giren okullar şöyle oluştu:

Erkekler

1-Atatürk Orta Okulu

2-Öğretmenler Orta Okulu

3-Abdulhamit Han Orta Okulu

4-Mevlana Orta Okulu

Kızlar

1-Atatürk Orta Okulu

2-Recai Kutan Orta Okulu

3-Hüseyin Gazi Orta Okulu

4-Yeşilkaya Orta Okulu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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