Atatürk’ün Gelişinin Yıldönümü

Atatürk’ün Malatya’ya ilk gelişinin 83. yıldönümü nedeniyle çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Atatürk’ün Malatya’ya ilk gelişinin 83. yıldönümü Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre, 13 Şubat 2014 Perşembe günü hazırlanan program dahilinde kutlanacaktır. Buna göre; 13 Şubat 2014 Perşembe günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapılacaktır.

Atatürk Anıtı’na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulacaktır. Siyasi Partiler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 2. maddesinin 6. fıkrası çerçevesinde çelenklerini sunabileceklerdir.

Çelenklerin sunulmasından sonra tören sunucusunun daveti üzerine 1 dakikalık saygı duruşu yapılacaktır. Saygı duruşuna müteakip askeri bando eşliğinde öğrenciler ve törende hazır bulunanlar tarafından İstiklâl Marşı söylenecek bu esnada şanlı bayrağımız göndere çekilecektir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hazır edilecek Anıt şeref defteri Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından yazılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada; çelenk sunma törenini müteakip Atatürk Evi’nin ziyaret edileceği bildirilerek, daha sonra şunlar belirtildi:

“Günün anlam ve önemi hakkında; Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır’ın konuşmaları, Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 2 öğrenci tarafından şiir okunması, Malatya Lisesi Tarih Öğretmeni Erkan Erdoğan tarafından ‘Malatya ve Atatürk’ konulu konferans sunumu gerçekleştirilecek.”

Malatya Park AVM’de saat 18.00’da ‘Atatürk’ün Malatya’ya Gelişi’ temalı resim sergisinin açılışı yapılıp, 2.Ordu Bölge Bando Komutanlığı Konseri verilecek.

ARŞİV FOTO: Atatürk’ün 14 Kasım 1937’deki 2. Malatya ziyaretinde Tren Garı önünde karşılanışı