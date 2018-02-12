Atatürk’ün Malatya’ya Geliş Yıldönümü Kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Asker ve Devlet Adamı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Malatya’ya 13 Şubat 1931’de gerçekleştirdiği ilk ziyaretinin 87. yıldönümü dolayısıyla 13 Şubat Salı günü kutlama törenleri gerçekleştirilecek.

Valilik İl Anma ve Kutlama Komitesi tarafından Atatürk’ün Malatya ziyareti yıldönümü dolayısıyla hazırlanan kutlama programı şöyle:

“Atatürk’ün Malatya’ya ilk gelişinin 87. yıldönümü “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” nin 8. maddesine göre, 13 Şubat 2018 Salı günü hazırlanan program dâhilinde kutlanacaktır. Buna göre;

1. 13 Şubat 2018 Salı günü saat 08.00’dan itibaren resmi ve özel kuruluşlarla şehrin ana caddeleri bayraklarla donatılacak, Anıtlar, Hükümet Konağı, Atatürk Evi, Gazi İlköğretim Okulu, Kültür Sitesi ve DDY Gar gece ışıklandırılacaktır.

2. Törene tüm resmi daire ve kuruluşların amirleri, bir gurup öğrenci ve halkımızın katılımı sağlanacaktır.

3. Törene katılacak bayrak ve flamalı öğrenci grupları saat 09.45’de Atatürk Anıtı önünde yerlerini alacaklardır.

4. Tüm Resmi Kuruluşlar Bayraklarla donatılacak ve gece imkânlar ölçüsünde aydınlatılacaktır.

5. Kutlama töreni aşağıdaki sıraya göre yapılacaktır.

A-ÇELENK SUNMA TÖRENİ Saat: 10.00

1. 13 Şubat 2018 Salı günü saat 10.00’da Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni yapılacaktır.

2.Atatürk Anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulacaktır. Siyasi Partiler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinin 2. maddesinin 6. fıkrası çerçevesinde çelenklerini sunabileceklerdir.

3. Çelenklerin sunulmasından sonra tören sunucusunun daveti üzerine saygı duruşu yapılacaktır. Saygı duruşunu müteakip askeri bando eşliğinde İstiklâl Marşı’mız söylenecek bu esnada şanlı bayrağımız göndere çekilecektir.

4.Valilik Protokol Şube Müdürlüğünce hazır edilecek Anıt Şeref Defteri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet ÇAKIR tarafından yazılacaktır.

5. Atatürk Anıtına konulan çelenklerin 13 Şubat 2018 Salı günü saat:17.00’den sonra ilgililerince kaldırılması sağlanacaktır.

B-ATATÜRK EVİNİ ZİYARET 10.15

1.Çelenk sunma törenini müteakip Atatürk Evi Ziyaret edilecektir.

C-BATTALGAZİ HALK EĞİTİM MERKEZİ SALONUNDAKİ TÖREN(Atatürk Evi Yanı) Saat:10.30

1. Günün Anlam ve Önemi Hakkında; Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet ÇAKIR’ ın konuşmaları,

2. Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 1 öğrenci tarafından şiir okunması,

3. Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen Öğretmen tarafından “Malatya ve Atatürk “ konulu sunumun yapılması.

D-2.ORDU BÖLGE BANDO KOMUTANLIĞI KONSERİ (Malatya Park AVM Fuaye Alanı )Saat: 14.00(Koşullar Uygun Olduğu Takdirde İcra Edilecektir. )

1. 13 Şubat 2018 Salı günü saat 14:00’da 2.Ordu Bölge Bando Komutanlığı Konseri,

F. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ MALATYA ŞUBESİ VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE ‘’ MÜZİK ÖĞRETMENLERİ KOROSU ‘’ KONSERİ 19:00

1. 13 Şubat 2018 Salı günü saat 19:00’da Kongre Kültür Merkezinde ‘’ Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Kahramanlık Türküleri ‘’ temalı konser.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Atatürk’ün 14 Kasım 1937’de Malatya’ya yaptığı ikinci ziyaret sırasında Tren Garı’nda karşılanışı