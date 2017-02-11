Atatürk’ün Malatya’ya Gelişinin 86. Yıldönümü

Atatürk’ün Malatya’ya ilk gelişinin 86. yıldönümü yıldönümü nedeniyle törenlerle kutlanacak.. 13 Şubat 1931’de yurt gezisi kapsamında Malatya’ya gelen Atatürk’ün, bu gelişinin 86.Yıldönümü 13 Şubat Pazartesi günü

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat Pazartesi günü yapılacak olan kutlama etkinliklerine ilişkin program şöyle:

“Atatürk’ün Malatya’ya ilk gelişinin 86. yıldönümü “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre, 13 Şubat 2017 Pazartesi günü hazırlanan program dahilinde kutlanacaktır. Buna göre;

1. 13 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 08.00’dan itibaren resmi ve özel kuruluşlarla şehrin ana caddeleri bayraklarla donatılacak, Anıtlar, Hükümet Konağı, Atatürk Evi, Gazi İlköğretim Okulu, Kültür Sitesi ve TCDDY Gar gece ışıklandırılacaktır.

2. Törene tüm resmi daire ve kuruluşların amirleri, bir gurup öğrenci ve halkımızın katılımı sağlanacaktır.

3. Törene katılacak bayrak ve flamalı öğrenci grupları saat 09.00’da Gar Tören Alanında, saat 10.15’de Atatürk Anıtı önünde yerlerini alacaklardır.

4. Tüm Resmi Kuruluşlar Bayraklarla donatılacak ve gece imkânlar ölçüsünde aydınlatılacaktır.

5. Kutlama töreni aşağıdaki sıraya göre yapılacaktır.

A-GAR PROGRAMI Saat:09.30

1. Gar Binasında Atatürk’ün Malatya’ya Gelişinin canlandırılması için gerekli hazırlıklar yapılacaktır.

a) Saat:09.30’da Aziz Atatürk’ü temsili olarak taşıyan trenin Malatya Gar’ına girişi,

b) Temsili Atatürk ve beraberindeki Gazilerimizin Trenden inmesi,

c) 2.0rdu Komutanlığı Selamlama Mangasının Temsili Atatürk’ü selamlama seremonisi,

d) Muharip Gazilerimiz tarafından Sayın Valimize Bayrak takdimi,

e) Sayın Valimizin konuşmaları

f) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi,

g) İl Protokolü tarafından nostaljik trendeki Atatürk Fotoğraflarının bulunduğu vagonun gezilmesi.

B-CELENK SUNMA TÖRENİ Saat: 10.30

1. 13 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 10.30’da Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni yapılacaktır.

2. Atatürk Anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulacaktır. Siyasi Partiler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinin 2. maddesinin 6. fıkrası çerçevesinde çelenklerini sunabileceklerdir.

3. Çelenklerin sunulmasından sonra tören sunucusunun daveti üzerine 1 dakikalık saygı duruşu yapılacaktır. Saygı duruşunu müteakip askeri bando eşliğinde öğrenciler ve törende hazır bulunanlar tarafından İstiklâl Marşı söylenecek bu esnada şanlı bayrağımız göndere çekilecektir.

4. Valilik Protokol Şube Müdürlüğü’nce hazır edilecek Anıt Şeref Defteri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet ÇAKIR tarafından yazılacaktır.

6. Atatürk Anıtına konulan çelenklerin 13 Şubat 2017 günü saat:17.00’den sonra ilgililerince kaldırılması sağlanacaktır.

C-ATATÜRK EVİ ZİYARETİ Saat: 10.45

1. Çelenk sunma törenini müteakip Atatürk Evi Ziyaret edilecektir.

D-BATTALGAZİ HALK EĞİTİM MERKEZİ SALONUNDAKİ TÖREN (Atatürk Evi Yanı) Saat:11.00

1. Günün Anlam ve Önemi Hakkında; Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet ÇAKIR’ın konuşmaları,

2. Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 2 öğrenci tarafından şiir okunması, (1 kız, 1 erkek)

3. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek bir personel tarafından “Malatya ve Atatürk “ konulu sunum yapılması,

E-2.ORDU BÖLGE BANDO KOMUTANLIĞI KONSERİ (Malatya Park AVM ) Saat: 14.00 (Koşullar Uygun Olduğu Takdirde İcra Edilecektir. )

1. 2.0rdu Bölge Bando Komutanlığı Konseri”

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