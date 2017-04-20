Atıksu Arıtma’ya İnceleme Gezisi

Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri Battalgazi İlçesi’nde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait Merkez İleri Biyoloji Atıksu Arıtma Tesisine Teknik gezi düzenledi.

Merkez İleri Biyoloji Atıksu Arıtma Tesisi’nde Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine Yapılan gezide, tesis scada odası, giriş ünitesi, terfi merkezi, kum yağ tutucu havuz, BIO-P ve selektör, proses havuzları, son çöktürme havuzları, hakkında bilgiler verildi.

Derslerimize katkı sağlayacak

Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr Özge Hanay, Tesisin işleyişi hakkında bilgiler alan öğrenciler, okulda edindikleri teorik bilgileri yerinde görerek inceleme şansı buldu. “MASKİ gerçek manada şeffaf bir kurum. Ziyaret talebimizi kısa süre içerisinde cevaplayarak bizi ağırladıkları için öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum. Gezi esnasında incelediğim kadarıyla tesis bildiğimiz arıtma tesislerinden nitelik olarak çok daha fazlası. Ayrıca SCADA sistemiyle suyun tüm değerleri her an takip ediliyor. SCADA sisteminin çalışma prensiplerini yerinde görmek bizim için gerçekten faydalı oldu.Çünkü insanın ve çevrenin zarar görmemesi için çok büyük bir yatırım yapılmış, Bu noktada misafirperverliklerinden dolayı MASKİ’ye ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine bilgiler veren Atıksu Arıtma Tesisi Şube Müdürü Faik Dinçer Erkan ise “ Atıksu Arıtma Tesisi’nde aylık ortalama 4 milyon metreküp atıksuyun arıtıldığını kaydederek, “Şehrimizin atıksuları kanal sistemiyle toplanarak tesise taşınıyor. Gelen atıksu kaba ve ince ızgaralardan geçtikten sonra yüzen ve askıdaki katı maddeleri bertaraf etmek için kum ve yağ tutucu ünitesine geçmektedir. Daha sonra aktif çamur esasına dayalı biyolojik arıtımın yapıldığı havalandırma tanklarına alınan atıksuyun organik kirlendiricilerinden arındırılması sağlanıyor. Son olarak, biyolojik olarak arıtılmış olan su, son çökeltme tanklarına sevk edilerek aktif çamurdan ayrıştırılıp temizlenmiş olarak Karakaya Barajı’na veriliyor. Malatya ileri biyolojik atık su arıtma tesisi 2004 yılında devreye alınmış olup yaklaşık günde 130 bin m3 atık suyu arıtmaktadır. 2016 yılında 45 milyon 143 bin metreküp atıksu arıtıldı. Tesisimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olarak en büyük ve en modern tesisidir.”dedi.

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