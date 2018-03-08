Atıksu Arıtmayı Yerinde İncelediler

İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğrencileri Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine teknik gezi düzenledi. Tesiste öğrencilere; “Tesis SCADA Odası, Giriş Ünitesi, Terfi Merkezi, Kum Yağ Tutucu Havuz Bio-P Havuzu ve Selektör, Proses Havuzları” hakkında bilgi verildi.

Geziye ilişkin, MASKİ’den yapılan açıklamada, “Kullanılan suların değerlendirilmesi için uzun vadeli planlarla inşa edilmiş Atıksu Arıtma Tesisi’nde, yüksek teknolojili modern cihazlar kullanılarak atıksuların arıtılıp kullanıma hazır hale gelmesi gerçekleşiyor. Tesiste bulunan cihazların çalışması sistemli bir şekilde oluyor. Her veri kayıt altına alındığı için işleyişinde hata oranı çok düşük. Tesisi gezen öğrenciler, atıksuların arıtımını aşama aşama incelediler. Atıksuların arıtma tesisinde arıtılmasını uygulamalı olarak gördüler. Atıksu arıtımının ne kadar önemli olduğunu yerinde inceleyen öğrenciler bu noktada MASKİ’ ye teşekkürlerini ilettiler. Büyük yatırımlar yapılan tesiste kullanılan cihazların tamamı modern teknolojiyle tasarlanmış. Atık suların arıtımı yapılarak tekrar kazandırılması insan ve çevre sağlığı için büyük önem arz ediyor. Tesis ziyaretleri esnasında öğrenciler, Atıksu Arıtımı ve atıksuyun bütün değerlerinin SCADA sistemiyle takip edilişini yerinde incelediler.”denildi.

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