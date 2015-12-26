ATM Hırsızı Yakalanmış

Çubuk, (ANKARA)- MALATYAda bir bankanın ATMsini birkaç arkadaşı ile birlikte yerinden sökerek götürdükleri boş arazide açıp soyan 41 yaşındaki Fikret Sağıroğlu, bayram öncesi geldiği memleketi Ankara’nın Çubuk ilçesinde yakalandı.

ATM soyguncularından birinin Çubuk nufüsuna kayıtlı Fikret Sağıroğlu olduğunu belirleyen Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda Çubuk Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekipler harekete geçti. Polis ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle ilçeye gelen Fikret Sağıroğlu’nu yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede Malatya’da soyulan ATM’deki parmak izi aynı olan Fikret Sağıroğlu, ifadesinde suçunu itiraf etti.

İçinde 200 bin YTL bulunan ATM’yi banka şubesinin önünden sökerek boş bir araziye götürüp balyozla kırdığını belirten Fikret Sağıroğlu, olay bölgesi olan Malatyadan gelen sivil polis ekiplerine teslim edildi. 200 bin YTL’lik soygunu gerçekleştirdiğini itiraf eden Fikret Sağıroğlu’nun yakalandığında ise üzerinde sadece 80 YTL çıktığı belirtildi.

Soygun olayına adı karışan diğer zanlıların ise, Malatya polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.