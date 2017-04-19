ATO Başkanı Valiyi Ziyaret Etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran beraberinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ile birlikte Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

ATO Başkanı Gürsel bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya’da beraberindekiler ile birlikte Vali Toprak’ı makamında ziyaret ederek Malatya’nın sanayileşme konusundaki faaliyetlerinin ve ilin alt yapısının gelişmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Malatya’nın Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer almasının ilin gelişimine çok daha fazla katkı sağlayacağına olan inancını belirtirken Vali Toprak’ın da bu konuya büyük bir önem verdiğini, basından ve Malatya TSO Başkanı Erkoç’tan aldığı bilgilerden büyük bir memnuniyetle takip ettiğini belirtti.

Başkan Gürsel hem kendilerini kabulünden hem de Malatya’nın ve Türkiye’nin sanayileşmesi noktasında vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Vali Toprak’ta ziyaretten ve kendilerini ilimizde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyaretleri için teşekkür etti. Cazibe Merkezleri Programında yer alan Malatya’da yüzlerce yatırımcının Kalkınma Bankası’na direkt olarak ya da Malatya Ticaret ve Sanayi Odası binasında bulunan Yatırım Destek Ofisi’ne müracaatta bulunduğunu, bu yatırımların gerçekleşmesi halinde de ilde önemli bir istihdam sağlanacağını hem Organize Sanayi Bölgesi’nin bununla birlikte ilin hem de Türkiye’nin istihdam ve üretim açısından kazanım elde edeceğini belirtti.

Dünyanın en büyük rulman üreticilerinden birinin sahibi olan İşadamı Harun Adıgüzel ile birlikte Başkan Baran ziyaretinin anısına Vali Toprak’a ve sembolik rulman maketi hediye ederken, Vali Toprak’ta kendilerine Malatya’nın sembolü kayısı hediye etti.

Ziyaretin sonunda hep birlikte valilik merdivenlerinde Vali Toprak’la hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler Valilik binasından ayrıldılar.

Bülten- malatyahaber.com