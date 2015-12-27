Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi kursiyerleri tarafından Malatya Park AVM’de atölye performans sergisi açıldı.

Açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından yapılan sergiye Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, bazı Daire Başkanları, kurs hocaları, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Burada görmüş olduğunuz eserler, Malatya Büyükşehir Belediyesinin kültürel ve sanatsal etkinliklere vermiş olduğu değerin bir tezahürü. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak başta sanat merkezinde olmak üzere semt konaklarında ve çok amaçlı sosyal tesislerde değişik alanlarda Malatyalılara eğitimler ve kurslar verilmekte. Bu merkezlerde hemşerilerimiz ilgi alanlarına göre sanatsal faaliyetlerde bulunmaktalar.

Bugün burada çok güzel eserler ortaya koyan kursiyerlerimize ve bu serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu kurslarımızın amatörde olsa sanatçılar yetiştireceğine inanıyorum. Kentimizin kültürel anlamda gelişmesine, sosyalleşmesine ve sanatsal yönden ileri noktalara gelmesine bu arkadaşlarımız katkı sunuyorlar” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yaptığı kısa konuşmanın ardından serginin açılışı, açılışa katılan protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. MABESEM kurslarında üretilen el emeği, göz nuru eserler sergiyi gezenler tarafından büyük beğeni topladı.

Kursiyerler ile tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ebru çalışmalarının yer aldığı stantta kursiyerlerin talebi üzerine ebru çalışması yaptı.