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Malatya Haber -

Attarlar Odası’nda Genel Kurul

Attarlar Odası’nda Genel Kurul
  • 02.02.2018
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Malatya Attarlar Esnaf Odasının yapılan genel kurulunda başkanlığa Sinan Cavlak getirildi.

Malatya Attarlar Esnaf Odasının genel kurulu Esnaf Sarayı Ebubekir Zorlu Salonu’nda gerçekleştirildi. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği  (MESOB) Başkan Vekili Orhan Özbek’in divan başkanlığını yaptığı genel kurula Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, oda başkanları ve Oda üyeleri katıldılar.

Genel kurulda mevcut başkan Ünal Ergöç ile Sinan Cavlak aday oldular.

Seçim sonucunda Ünal Ergöç 95  oy alırken, Sinan Cavlak 127 oy alarak başkanlığa seçildi.

Malatya Attarlar Esnaf Odasının Sinan Cavlak başkanlığındaki  Yönetim Kurulan Hasan Basri Orhan, Şükrü Baydemir, Yunus Çelik, Timur Keleş, Fahrettin Türkeri ve Soner Atalay seçilirken, Denetim Kuruluna ise İlvan Yılmaz, İlkay Kopar ve Zeynep Özkul getirildiler.

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