Avantajla Dönmek İstiyorlar
Türkiye Masa Tenisi 2. Liginde mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 2. Devre 1.etap müsabakaları için İstanbul’a gidecek.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Masa Tenisi 2. Lig . Devre 1.etap müsabakaları İstanbul’da gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek olan müsabakalar boyunca Yeşilyurt Belediyespor 8 maç yapacak.
Bayrampaşa Spor Salonunda yapılacak olan 2. Lig müsabakalarının birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olması bekleniyor. 16 takımın yarıştığı 2. Ligde turuncu yeşilliler, 4.sırada yer alıyor.
Antrenmanlarına yoğun şekilde devam eden Yeşilyurt Belediyespor Ligde zirvede kalıp, sezon sonunda Türkiye 1. Ligine yükselecek olan 3 takım arasına girmek istiyor.Son Etap müsabakaları ise 20-22 Nisan tarihlerinde Ankara’da yapılacak.
Yeni Malatya Gazetesi