Avını Seçti, İzledi, Çarptı, Kamera da Kaydetti

Malatya’da bir camiden çıkan 75 yaşındaki yaşlı şahsın cebinden cüzdanının alıp kaçan şüpheli şahısın yankesicilik olayı saniye saniye kameraya kaydedildi.

Olay; Malatya merkezde bulunan bir caminin avlusunda meydana geldi. Namaz kıldıktan sonra camiden çıkan 75 yaşındaki H.T. adlı yaşlı şahsın yanına yaklaşan şüpheli M.A. (25) adlı şüpheli, ani bir hareketle, şahsın ceketinin cebindeki cüzdanı alıp kaçtı.

Saniype saniye güvenlik kamerasına kaydedilen görüntüye göre; namaz çıkışı caminin avlusuna gelerek kapıda bekleyen ve yüzünü gizlemek için montun yağmurluğu ile başını kapatan M.A., camiden çıkanları uzun süre süzüyor.

Camiden çıkanlar arasında bulunan ve baston yardımı ile yürüyen 75 yaşındaki H.T.’nin yanına yaklaşan M.A., burada yaşlı şahsın ceketinin cebindeki cüzdanı alarak kaçıyor. Yaşlı şahsın ise, kaçan gencin arkasından bağırdığı ve cemaatten bazı kişilerin peşinden koşturduğu görülüyor.

Cüzdanda az miktarda para olduğu öğrenildi.

Kaçarak izini kaybettiren şüpheli M.A., Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com