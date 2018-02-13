AVM’de Atatürk Fotoğrafları Sergisi
Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin 87 yıldönümü dolayısıyla Atatükçü Derneği Malatya Şubesi tarafından Atatürk Fotoğrafları sergisi açıldı.
Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen açılışa Vali Yardımcısı Mehmet Ali Aytaç, ADD Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğlu Malatya Park Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kavuk, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ile davetliler katıldı.
Kurdele kesimi sonrası konuklar Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı resim sergisi gezdi.
iha
ARŞİV FOTO: Atatürk 14 Kasım 1937’de Malatya’ya yaptığı ikinci ziyaret sırasında bugün Atatürk Evi olan Halkevi binasından çıkarken
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