AVM’de Tasarım Sergisi

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Ela Ballı’nın Modelistlik eğitimi yıl sonu sergisi Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde açıldı.

AVM’nin fuaye alanında açılan sergide, modelistlik kursu eğitmeni Ela Ballı’nın hazırladığı tasarımlar vatandaşların beğenisine sunuldu. 4 Mart’ta kadar açık olacak olan sergi ile ilgili konuşan Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Müdürü Cemal Kurhan, “Tasarım hayal ile başlar, sizinle hayallerimizi paylaşıyoruz. Burada emeği geçen herkese ve bizleri kırmayıp sergimizi ziyaret eden tüm öğrencilerime ve vatandaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

iha