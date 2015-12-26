Avni Anıl Besteleri Konseri

Malatya Musiki Derneği, Avni Anıl Türk Sanat Müziği Konseri düzenledi.

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Avni Anıl Türk Sanat Müziği Konseri’ne, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, Vali Yardımcıları Tevfik Emre, İnci Sezer Becel, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf İzzettin Cengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Demirdağ, Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Recep Özmen, Bestekar Avni Anıl, bazı sivil toplum kuruluşu yetkilileri, İnönü Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Bestekar Avni Anılın iki eserin koro yönetmenliğini yaptığı konserde, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği korosundan Suat Kılıç ve Yavuz Karabulut, ünlü besteciye ait şarkıları seslendirdiler.

Şef Orcun Akgün’ün yönettiği Malatya Musiki Derniği Korosu, Avni Anıl’ın eserlerini seslendirdi. Konser sonunda, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, günün anısına Bestekar Avni Anıl’a çiçek verdi.