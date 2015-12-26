Avrupa Basını: Schröder Kaybetti, Türkiye’nin Yolu Tıkandı…

Almanya’da Schröder’in sosyal demokratların 39 yıllık kalesi Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde seçimi kaybetmesi ve erken seçim istemesi Avrupa gazetelerinde geniş yer buldu. İngiliz Daily Telegraph, Almanya seçimlerinin Türkiye’ye yansımalarını ele aldığı haberinde sonucun Türkiye’nin AB üyeliğini tehlikeye soktuğunu yazdı.

Daily Telegraph gazetesinin ekonomi sayfalarındaki haberde Almanya seçimlerinin Türkiye’de piyasalara yansıması aktarılıyor. Almanya’daki sonuçların, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini tehlikeye soktuğunu savunan gazete haberini şöyle sürdürüyor.

“Seçim sonuçlarının ardından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası yüzde 4,6 oranında düştü. Türkiye, son dönemde yaptığı reformlarla yatırımcılar için önemli bir pazar haline geldi.

Ancak piyasalar, Türkiye’nin üyeliğine destek veren Sosyal Demokratlar’ın aldığı yenilginin, Avrupa Birliği’yle Ekim ayındaki üyelik görüşmelerine darbe vuracağını öngörüyor.

Muhalefetteki Hıristiyan Demokratlar’ın iktidara yaklaşıyor olmaları, siyasî manzarayı tamamen değiştirdi. Unutulmamalı ki, parti lideri Angela Merkel Türkiye’nin üyeliğine karşı ve “imtiyazlı ortaklıktan” daha fazlasına gerek olmadığını savunuyor.”

Financial Times: Ankara ‘tam üyelikten daha azı’yla karşılaşabilir

Financial Times Almanya’daki seçimlerle ilgili, Türkiye’nin, sandıktan çıkan sonucun Avrupa Birliği sürecine zarar verebileceğini düşündüğünü yazıyor ve Eylül ayında yapılacak erken seçimler için Hıristiyan Demokratlar’ın Türkiye’nin üyeliğine karşı bir kampanya düzenleyeceklerini belirtiyor.

Gazete, bazı yorumcuların, bu sonuçların ardından Ankara hükümetinin, “tam üyelikten daha azıyla” yetinmek zorunda kalabileceğini düşündüğünü de ifade ediyor.

Financial Times bugünkü başyazısını da Almanya seçimlerine ayırmış. “Schröder bir seçim kumarı oynadı” başlıklı yazıda gazete Başbakan’ın açıkladığı erken seçim planlarıyla aylar sürebilecek bir belirsizlik döneminin atlatıldığını belirtiyor. Yapılacak bir erken seçimin, Schröder’e partisi içinde kontrolü elinde tutma olanağı vereceğini savunan gazete yorumunu şöyle sürdürüyor.

“Elbette tüm bu hesaplar Almanya Cumhurbaşkanı Hörst Köhler’in bu planları desteklemesine ve Schröder’in parlamentodan “güven oyu alamamak” için bir oylamaya gitmesine izin vermesine bağlı.

Hıristiyan Demokratlar’ın adayı olarak Cumhurbaşkanı seçilen Köhler’in erken seçime destek vermesi çok olası. Ancak sorun, bu seçimin ülkeyi içine düştüğü sorunlardan kurtarıp kurtaramayacağı.

Bunun yanıtı çok kesin değil. Ama Eylül ayında yapılacak erken seçimi Hıristiyan Demokratlar’ın kazanması en azından hem Almanya’yı hem de Avrupa’nın geri kalanını 12 aylık bir ‘bilinmezlikten’ kurtaracak.”

Le Figaro: Türkiye için iyi bir kehanet değil

Fransanın önde gelen gazetelerinden Le Figaro da “AB-Türkiye müzakereleri tehlikede” başlığını kullandı. Alman Başbakanı Gerhard Schröderin seçim yenilgisinin Erdoğan hükümeti için de bir yenilgi olduğunu öne süren gazete, Almanyada erken seçimlerin 3 Ekimden önce 18 Eylülde yapılacağı açıklanmasının Türkiye için iyi bir “kehanet” olmadığını savundu. Hristiyan demokratların seçimi kazanması halinde müzakerelerin ertelenmesi için ABye baskı yapabileceklerini belirten Le Figaro, Fransadaki Türkiye karşıtlığına dikkat çekerek Angela Merkelin “imtiyazlı ortaklık” talebinde bulunmasının Fransada iktidardaki UMP Başkanı Nicolas Sarkozynin girişimiyle olduğunu yazdı. Aralık Zirvesinde “imtiyazlı ortaklık” önerisinin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Schröder tarafından reddedildiğine dikkat çeken gazete, Alman seçimlerinde sosyal demokratların yenilgiye uğraması halinde Ankaranın adaylığının her zamankinden “kırılgan” olacağını savundu.