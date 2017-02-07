Avrupa Kupasına Davet Edildi
Malatyalı kick boks sporcusu Fatih Kürşat Aygün, milli takım sporcusu olarak Kick Boks Avrupa Kupasına davet edildi.
Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Kick Boks Avrupa Kupası, 10-12 Şubat tarihlerinde Hırvatistan’ın Karlovae şehrinde yapılacak. Kick Boks Avrupa Kupasına, Malatyalı sporcu Fatih Kürşat Aygün, milli takım sporcusu olarak davet edildi.
Yeni Malatya Gazetesi
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