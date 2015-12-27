‘Avrupa Malatyalılar Gecesi’
Geleneksel “Avrupa Malatyalılar Gecesi” 6 Kasım Cumartesi akşamı Almanya’nın Mannheim kentinde gerçekleştirilecek.
8. Avrupa Mişmiş Balosu olarak da adlandırılan gecenin Mannheim’deki Dorınt Otel’de yapılacağı, davetiyelerin ATR Reısen, Soylu, Maas ile Malatyalılar Derneği’nden 50 euro karşılığında temin edilebileceği bildirildi.
Avrupa Malatyalılar Derneği Başkanı Murat Alabaş, geceden elde edilecek gelirin Beydağı Ağaçlandırma Projesi’ne aktarılacağını söyledi.
Geceye; sanatçılar Kenan Işık, Tarık Mengüç, Ercan Güney ile Grup Nağme’nin renk katacakları belirtildi.
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