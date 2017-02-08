Avrupa Şampiyonası’nda Görev Alacak

Malatyalı hokey hakemi Erdoğan Özdemir, Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda görev yapacak.

Özdemir, Alanya’da 10-12 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Kapalı Alan Kulüpler Şampiyonası’nda görevlendirildi. Genç hakem, şampiyonaya katılmak üzere Malatya’dan ayrıldı.

Hokey hakemi Erdoğan Özdemir, Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda görev yapacağı için mutlu olduğunu ifade ederek, hem Malatya hem de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.

Özdemir, iyi bir hazırlık döneminin ardından katılacağı turnuvanın kendisi için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

ŞAMPİYONADA 5 TAKIM YER ALIYOR

Salon ve Açık Alan Hokeyinde birbirinden başarılı ev sahipliklerine imza atan ülkemiz, 10-12 Şubat 2017 tarihleri arasında Alanya’da Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge II’yi Alanya’da organize edecek.

Uluslararası Standartlara sahip zeminde oynanacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge II’de; temsilcimiz Gaziantep Polisgücü’nün de aralarında bulunduğu 5 takım mücadele edecek. Şampiyonada yer alacak takımlar şöyle:

Türkiye-Gaziantep Polisgücü, Yunanistan-Anavryta, Gürcistan-Kutaisi, İrlanda-Railway Union, Norveç-Aker SK.

Yeni Malatya Gazetesi