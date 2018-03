”Avrupa’da 8-10 Lira!.”

Vali Ulvi Saran, Malatya’da şu anda büyükbaş hayvancılık ile ilgili yürütülen projelerin toplam 8 bin adet büyükbaş hayvanı kapsadığını söyledi.

Vali Ulvi Saran beraberinde TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ESOB Başkanı Şevket Keskin, İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata ve Emniyet Müdür Vekili ile birlikte esnafları gezerek sorunlarını dinledi.

Yeni Camii yanındaki esnaflar ile Kasap Pazarı’ndaki esnafları gezen Vali Saran, Kasap Pazarındaki esnafların et fiyatlarının yüksek oluşu konusundaki şikayetleri üzerine yaptığı açıklamada, Malatya’da hayvancılığı geliştirme konusundaki çalışmaları anlatı. Saran, Malatya’da et ve süt hayvancılığı için başlatılan projenin şuanda 8 bin adet büyükbaş hayvanı kapsadığını kaydederek, her bin büyükbaş hayvan için kamu alanlarında bin dönümlük alan tahsisi yaptıklarını söyledi. Saran, yakında zamanda projenin 10 bin adet büyük baş hayvana ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Vali Saran, kemiksiz dana etinin 24 TL olduğunu duyunca, “Kemiksiz dana eti batı Avrupa’da kilosu 8-10 TL’dir” dedi.

TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise, hayvancılık için verilen desteğin tabana yayılmasını talep ettiklerini söyleyerek, ticari desteğin yanında köylüye ve küçük esnafa da sosyal desteğin verilmesini istediklerini kaydetti.

ESOB Başkanı Şevket Keskin ise, Vali Ulvi Saran ile birlikte esnafları gezerek, esnafların sorun ve önerilerini yerinde dinlediklerini söyledi. Keskin, et fiyatlarının marketlere göre Kasap Pazarı’nda daha ucuz olduğunu söyledi.