Avrupa’dan Döndüler

Vaizoğulları Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, “AB Düzeyinde Okul Sağlığı Hizmetlerinin ve Sağlıklı Nesillerin Yetişmesinde Anahtar Görevi Yapan Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolünün İncelenmesi” adlı proje kapsamında yaptığı Avrupa gezisinden döndü.

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Vaizoğulları Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nin 2013 Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik faaliyet alanı kapsamında, yurt dışından dönen öğrenciler, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Soğukpınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Söylemez’i ziyaret etiler.

Kaymakam Mehmet Soğukpınar, ziyarette yaptığı konuşmada, yurt dışına çıkan öğrencilerin meslekleriyle ilgili olarak daha donanımlı ve birikimli olduklarına dikkat çekip, bu tür projelerin önemini anlattı.

Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Söylemez ise, projenin öğrencilerin ufkunu genişlettiğini söylerdi.

Doğanşehir İlçesi Vaizoğulları Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü ve Proje Koordinatörü Mehmet Dikili de, Hollanda’daki okul sağlığı hemşiresinin rolünü inceleyerek Türkiye’de uygulanmasını anlatmak amacıyla projeden 2013-2014 eğitim öğretim yılında okuyan 11. ve 12. sınıf hemşirelik bölümü öğrencilerinden 16 öğrenci ve 3 öğretmen katıldığını bildirdi. Mehmet Dikici proje eğitimi programı hakkında şu bilgileri verdi:

“Okul sağlığı hemşireliği alanında AB düzeyinde bilgi, beceri ve donanıma sahip, nitelikli meslek mensupları yetişmesini sağlamak, toplumda okul çağındaki bütün çocukların mümkün olan en iyi bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığa kavuşmalarını sağlamak ve sürdürmek, çocukların, dolayısı ile toplumun sağlık düzeyini yükseltmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Ev sahibi ülkelerden aldıkları okul sağlığı hizmetine yönelik eğitimi ve uygulamaları ülkemizdeki uygulamalarla karşılaştırmak ve örnek okul sağlığı hemşireliği modeli oluşturmak, farklı ülke, ırk, dil, din ve kültürde uygulama yapmak, edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri arkadaşları ve meslek mensuplarına aktararak AB düzeyinde bilgi paylaşımı sağlamak. Ev sahibi ülkelerdeki meslektaşlarıyla çalışma fırsatı bularak, kültürler arası iletişim/dil becerilerinin ve özgüvenlerinin gelişimini artırmaktır. Bu amaçla 4 hafta süreyle Hollanda’daki eğitim ortağımız ile projemizi tamamlamış bulunmaktayız. Proje kapsamında birçok kültürel ve eğitim faaliyeti yapıldı. Bu kapsamda Amsterdam AMC Hastanesi, Zaandam Erasmushuls Yaşlı Bakım Evi, Corpus Anatomi Müzesi, Büyük elçilik eğitim Müşavirliği Hollanda’nın Roterdam, Amsterdam, Lahey ve Alkmaar şehirleri, Fransa’nın Paris şehri, Belçika’nın Brüksel ve Amsvert şehirleri ile Almanya’nın Köln şehrine ziyaretler gerçekleştirildi.”