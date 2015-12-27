“Avrupa’dan Şampiyonlukla Döneceğiz”



Türkiye Hokey Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan 16 Yaş Altı Çim Hokeyi Türkiye Şampiyonası sonunda, Malatya il karması Türkiye ikincisi oldu. Birinciliği Gaziantep il karması, üçüncülüğü Selçuklu Belediyesi elde etti.



Malatya Hokey Takımı Antrenörü Savaş Yılmaz, 12-16 Haziran tarihleri arasında Muğla’da yapılan şampiyonaya yeni bir takım ile hazırlandıklarını belirterek, takımın yarısından fazlası yeni sporculardan oluşmasına rağmen sporcularının çok güzel performans göstererek finale kadar yükseldiğini ifade etti.



Antrenör Yılmaz, bu şampiyonanın 16 yaş altı milli takım seçmesi olmasından dolayı kendileri için büyük önem arz ettiğini dile getirerek, bundan dolayı 15 günlük bir kamp dönemi geçirerek bu şampiyonaya hazırlandıklarını ve karşılığını final oynayarak aldıklarını vurguladı.



16 yaş altı hokey milli takımının 5-8 Temmuz tarihleri arasında Fransa’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na Malatya’da yapacağı kamp ile hazırlanacaklarını aktaran Yılmaz, milli takımın başında Avrupa’dan şampiyonluk alarak döneceklerini söyledi. Yılmaz, önümüzdeki günlerde milli takımların açıklanacağını belirtti.

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