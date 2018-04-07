“Avukat, Hakim ve Savcılar Başarıyla Mücadele Etti”

Malatya Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir program düzenlendi. Baro’nun programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Vekili Mehmet Ali Aytaç, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Baro Başkanı Enver Han, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, MHP İl Başkanı Bülent Avşar ve Malatya Barosuna üye avukatlar katıldılar.

Baro Başkanı Enver Han, Malatya a Barosu’nun siyaset üstü olduğunu ve Baro’da her siyasi görüşten avukatın bir araya gelerek, ülke meselelerini rahatlıkla konuşabildiğini belirtti.

Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen programda türkü dinletisinin de yer aldığını belirten Baro Başkanı Han, “Ülkemizin geçmiş olduğu sürece ilişkin bir gece tertip ettik. Ben türküleri hukuka benzetmişimdir. Hukuk ile türküler birer ikiz kardeş gibidirler. Türkülerin de evrensel kuralları vardır, hukukunda vardır. Dolayısıyla evrensel kurallar değişmemeli.” dedi.

Bakan Tüfenkci ise avukatlığı zevkle yaptığını belirterek, hukukçu kimliğiyle her zaman övündüğünü söyledi.

Malatya Barosu’nun her geçen gün büyüyen bir Baro olduğunu belirten Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimini ülkeye yaşatanların hukuk ve adalet çerçevesinde hesap vermesi noktasında avukat, hakim ve savcıların başarıyla mücadele ettiğini ifade etti.

Tüfenkci, Malatya’ya yeni bar adliye binasını kandırma konusundaki çalışmaların ise sürdüğünü kaydetti.

Programda Bakan Tüfenkci tarafından Malatya Barosu üyesi olup da meslek hayatlarında 40 yılını aşan avukatlara plaket verdi.

Baro Başkanı Enver Han tarafından da Baro üyeleri olan Bakan Tüfenkci’ye teşekkür plaketi takdim edildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Bakan Tüfenkci, meslekte 40 yılını aşan Malatya eski Belediye Başkanı Avukat Seyhan Semercioğlu’na plaket verdi

Baro Başkanı Avukat Enver Han, baronun üyesi bir avukat olan Bakan Tüfenkci’ye plaket verdi