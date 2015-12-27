Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Avukat Kurnaz Vefat Etti

Avukat Kurnaz Vefat Etti
  • 27.12.2015
  • 0

Malatya Barosu avukatlarından Ali Seydi Kurnaz, bir süredir tedavi görmekte olduğu hastanede vefat etti.

Malatya Barosu avukatlarından Ahmet Kurnaz’ın da amcasının oğlu olan Ali Seydi Kurnaz, karaciğer ve safra kesesi kanseri nedeniyle bir süredir İstanbul’da Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Ali Seydi Kurnaz’ın Çarşamba günü vefat ettiği ve cenazesinin Malatya’ya getirileceği, 27 Mart Perşembe günü Şehir Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

55 yaşında vefat eden Ali Seydi Kurnaz, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Merhum Ali Seydi Kurnaz, merhum Avukat Abuzer Doğan’ın il başkanlığı yaptığı dönemde Doğru Yol Partisi’nin yönetiminde görev almıştı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."