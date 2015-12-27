Avukat Kurnaz Vefat Etti

Malatya Barosu avukatlarından Ali Seydi Kurnaz, bir süredir tedavi görmekte olduğu hastanede vefat etti.

Malatya Barosu avukatlarından Ahmet Kurnaz’ın da amcasının oğlu olan Ali Seydi Kurnaz, karaciğer ve safra kesesi kanseri nedeniyle bir süredir İstanbul’da Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Ali Seydi Kurnaz’ın Çarşamba günü vefat ettiği ve cenazesinin Malatya’ya getirileceği, 27 Mart Perşembe günü Şehir Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

55 yaşında vefat eden Ali Seydi Kurnaz, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Merhum Ali Seydi Kurnaz, merhum Avukat Abuzer Doğan’ın il başkanlığı yaptığı dönemde Doğru Yol Partisi’nin yönetiminde görev almıştı.